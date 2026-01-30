金門警光會館走入歷史 整建啟動260天後變身多功能社福據點

為提升公共資產使用效益，並回應少子化與高齡化帶來的社會照顧需求，金門縣政府推動「警光會館多元運用整建工程」，今日上午在金沙鎮警光會館舉行動土典禮，由縣長陳福海主持。縣府表示，整建完成後，警光會館將轉型為結合托嬰、長照、兒少福利及家庭教育的多功能公共服務場域，成為在地照顧網絡的重要節點。

陳福海致詞指出，警光會館長年作為住宿設施，使用已有32年，超過年限，縣府透過跨局處整合與空間活化，讓公共資產「用在刀口上」，同時回應家庭在育兒、照顧長輩上的實際需求。他強調，在少子化趨勢下，更要從孩子出生前到成長過程提供完整支持，讓年輕世代減輕負擔、安心成家。

金門縣警光會館多元運用整建工程總樓地板面積約5497平方公尺，工期預計260個工作天，工程由金沙鎮公所代辦，由華成營造有限公司得標，一樓規劃設置金沙公辦民營托嬰中心，預計可收托40至80名幼兒；二樓設置為社區式日間照顧中心與兒少服務空間，日照中心設置4個多功能單元，最高可服務60名失能、失智長者，提供日間照顧、餐飲、健康促進及社會參與等服務；兒少空間則提供0歲以上至未滿18歲兒少活動與福利服務。

三樓將由金門縣家庭教育中心進駐，作為家庭教育與親職支持的核心據點，推動「扎根零歲教育基地」，從婚姻教育、孕產支持到親職教養，提供系統化課程，陪伴家長在0至6歲關鍵階段建立正向教養與穩定親子關係。

陳福海也提到，縣府近年持續布建公共托育資源，除金沙外，金湖、金城與金寧也將各增設1處托嬰中心，未來全縣可再增加約170名收托量能；家庭教育資源則將串聯五鄉鎮樂齡中心，打造「扎根零歲、家庭共好」的支持網絡。

金沙鎮長吳有家表示，感謝縣府挹注約1億元經費投入整建，展現對地方公共建設與托育資源的重視，未來長照與兒少服務結合，不僅照顧長者，也支援年輕家庭，對鎮民而言是一項長遠而實質的利多。

縣府指出，配合整建工程與營運轉型，警光會館自115年1月1日起至12月31日止全面停止對外營業，後續復業時間將視工程進度另行公告，並請社會大眾體諒支持。