打造客庄全齡照護 屏東竹田鄉衛生所重建啟用

中央社／ 屏東縣30日電

屏東竹田鄉原衛生所老舊且空間不敷使用，縣府在中央支持下費時2年重建，今天揭牌啟用。新衛生所除醫療保健服務，也設置身心障礙者日間照顧中心，打造客庄全齡照護空間。

屏東縣政府重建竹田鄉衛生所，歷時2年完工，今天舉辦啟用揭牌儀式，由屏東縣長周春米與各界代表共同揭牌，宣告正式啟用。

周春米表示，原竹田鄉衛生所已使用近40年，隨著人口結構與醫療需求改變，原有空間與設施安全性已逐漸不敷使用，在衛生福利部與縣議會支持下，於民國113年動工重建。

周春米指出，竹田衛生所新建工程總經費約新台幣1億元，其中中央補助7500萬元、縣府自籌2500萬元。新衛生所在農曆年前如期如質完成，除提供醫療與保健服務外，後方設置可服務25人身心障礙者日間照顧中心，進一步完善在地照護網絡。

周春米說，新衛生所位於舊址對面，原為鄉公所圖書館，感謝竹田鄉公所提供合適場地，使醫療服務得以不中斷。她強調，衛生所不只是看診與疫苗施打場所，更是社區公共衛生教育與健康促進重要據點，縣府近年已推動13處衛生所重建與改善，未來也將持續爭取枋寮鄉、牡丹鄉等地衛生所建設，持續強化在地醫療量能。

衛生福利部國民健康署企劃組長林國甯表示，屏東縣政府衛生局在全國衛生保健政策推動與健康宣導上表現亮眼，屢獲中央肯定。此次感謝縣府與縣議會支持，未來也將持續爭取相關資源，與地方攜手守護全民健康。

屏東縣衛生局新聞稿表示，重建後的竹田衛生所空間更加明亮舒適，動線清楚，並全面導入無障礙與友善設計，提供更安全、便利服務環境。衛生團隊將持續優化健康促進、疫苗接種及慢性病照護，讓衛生所不只是就醫場所，更是陪伴居民日常生活、守護健康好厝邊。

衛生所 屏東縣政府 周春米

