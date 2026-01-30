快訊

上班途中男遭5噸怪手砸死…身後留癌妻與3兒女 屏縣府社安網助過難關

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
六堆國際同濟會、縣議員李世淦（右一）今到孫男家關心慰問捐助緊急救助金。記者劉星君／攝影
六堆國際同濟會、縣議員李世淦（右一）今到孫男家關心慰問捐助緊急救助金。記者劉星君／攝影

屏東縣43歲孫姓男子28日上午騎機車上班途中遇死劫，遭貨車突然掉落5噸重挖土機砸死。孫男跟病妻育3名年幼兒少，孫男是家中唯一經濟支柱，縣府社會處表示，指派社工協助孫家度難關，孫家不斷接到捐款電話，擔心個資外洩與影響福利資格，希望透過縣府協助處理。

孫男就讀高一兒子得知父親驟逝，他說，「眼淚一直掉，那個溫柔、一直鼓勵我，開導我，支持我的爸爸，就這樣離開了」。父親是家中經濟支柱，為家庭開銷，除正職工作，下班還要兼外送，很努力踏實。高一兒子今強忍悲痛說，「希望爸爸在天上能過得好，不要再那麼打拚！」，他回憶與父親相處，父親假日會帶他們打籃球、逛夜市。

屏東縣府社會處表示，案家因不斷接到捐款電話，擔心個資外洩與影響福利資格，希望委託縣府接受外界捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，並採「信託方式」協助管理。

社會處表示，屏東縣社會救助金專戶從今天起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家。詳情可上網https://reurl.cc/qKe6zp

社會處表示，孫男是低收入戶，家有3名年幼兒少需照顧，社會處將協助案家度過難關，後續提供急難慰問、南山人壽微型保險死亡給付、協助家屬喪葬、心理支持關懷及未成年子女後續生活照顧等服務。

屏東縣府社會處表示，接獲通報後啟動社工關懷訪視，43歲孫男為低收入戶，也是家中主要經濟支柱，3名年幼兒少需照顧，社會處社福中心已開案指派社工員協助案家度過難關。圖／屏東縣政府社會處提供
屏東縣府社會處表示，接獲通報後啟動社工關懷訪視，43歲孫男為低收入戶，也是家中主要經濟支柱，3名年幼兒少需照顧，社會處社福中心已開案指派社工員協助案家度過難關。圖／屏東縣政府社會處提供
孫男家中貼著小一女兒畫的全家福。記者劉星君／攝影
孫男家中貼著小一女兒畫的全家福。記者劉星君／攝影
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
大貨車駕駛28歲劉男載運怪手、山貓，行經道路彎道時，5噸重怪手突然掉落，砸向對向機車騎士43歲孫男送醫不治。圖／讀者提供
孫男與就讀小一的小女兒感情很好也最疼小女兒。圖／讀者提供
孫男與就讀小一的小女兒感情很好也最疼小女兒。圖／讀者提供
孫男除正職工作外會跑外送貼補家用，外送箱子放在家門前一角。記者劉星君／攝影
孫男除正職工作外會跑外送貼補家用，外送箱子放在家門前一角。記者劉星君／攝影
孫男上班途中遭遇飛來橫禍，留下癌妻與三個兒女。記者劉星君／攝影
孫男上班途中遭遇飛來橫禍，留下癌妻與三個兒女。記者劉星君／攝影

捐款 屏東縣 爸爸

