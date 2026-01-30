上班途中男遭5噸怪手砸死…身後留癌妻與3兒女 屏縣府社安網助過難關

屏東縣43歲孫姓男子28日上午騎機車上班途中遇死劫，遭貨車突然掉落5噸重挖土機砸死。孫男跟病妻育3名年幼兒少，孫男是家中唯一經濟支柱，縣府社會處表示，指派社工協助孫家度難關，孫家不斷接到捐款電話，擔心個資外洩與影響福利資格，希望透過縣府協助處理。

孫男就讀高一兒子得知父親驟逝，他說，「眼淚一直掉，那個溫柔、一直鼓勵我，開導我，支持我的爸爸，就這樣離開了」。父親是家中經濟支柱，為家庭開銷，除正職工作，下班還要兼外送，很努力踏實。高一兒子今強忍悲痛說，「希望爸爸在天上能過得好，不要再那麼打拚！」，他回憶與父親相處，父親假日會帶他們打籃球、逛夜市。

屏東縣府社會處表示，案家因不斷接到捐款電話，擔心個資外洩與影響福利資格，希望委託縣府接受外界捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，並採「信託方式」協助管理。

社會處表示，屏東縣社會救助金專戶從今天起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家。詳情可上網https://reurl.cc/qKe6zp。