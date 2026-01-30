聽新聞
0:00 / 0:00
上班途中男遭5噸怪手砸死…身後留癌妻與3兒女 屏縣府社安網助過難關
屏東縣43歲孫姓男子28日上午騎機車上班途中遇死劫，遭貨車突然掉落5噸重挖土機砸死。孫男跟病妻育3名年幼兒少，孫男是家中唯一經濟支柱，縣府社會處表示，指派社工協助孫家度難關，孫家不斷接到捐款電話，擔心個資外洩與影響福利資格，希望透過縣府協助處理。
孫男就讀高一兒子得知父親驟逝，他說，「眼淚一直掉，那個溫柔、一直鼓勵我，開導我，支持我的爸爸，就這樣離開了」。父親是家中經濟支柱，為家庭開銷，除正職工作，下班還要兼外送，很努力踏實。高一兒子今強忍悲痛說，「希望爸爸在天上能過得好，不要再那麼打拚！」，他回憶與父親相處，父親假日會帶他們打籃球、逛夜市。
屏東縣府社會處表示，案家因不斷接到捐款電話，擔心個資外洩與影響福利資格，希望委託縣府接受外界捐款，並同意受縣府社會救助金管理委員會監督，並採「信託方式」協助管理。
社會處表示，屏東縣社會救助金專戶從今天起至2月28日止，新增指定用途「0128車禍萬巒孫姓弱勢家戶」專案，若民眾欲主動捐款，可採臨櫃匯款或線上捐款，縣府將由社會救助金管理委員會監督並視捐款情形採信託方式協助案家。詳情可上網https://reurl.cc/qKe6zp。
社會處表示，孫男是低收入戶，家有3名年幼兒少需照顧，社會處將協助案家度過難關，後續提供急難慰問、南山人壽微型保險死亡給付、協助家屬喪葬、心理支持關懷及未成年子女後續生活照顧等服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言