快訊

三讀通過！黨產條例修正 救國團曾屬國家排除認定國民黨附隨組織

「派遣女醫」米倉涼子擺脫毒品案指控 東京地檢署予以不起訴

藍白聯手通過…立院三讀「中天條款」 訴訟終結前可繼續使用52台

聽新聞
0:00 / 0:00

8公尺高貓頭鷹造型主塔好吸睛 屏東新埤鄉貓頭鷹公園啟用

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場。記者潘奕言／攝影

屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場，讓孩子們驚喜尖叫。縣長周春米參加啟用儀式，她說，公園原為新埤鄉綜合休閒公園，經轉型升級後可望成為春節受歡迎的走春景點之一。

公園總面積7.7公頃，改善範圍5.5公頃，總經費1億2千餘萬元。特別的是，屏東縣是全國首個將「兒童表意權」納入制度的地方政府，公園於規畫初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將創意轉化為實際設施，讓孩童夢想成真，落實兒童參與自主精神。

周春米表示，新埤鄉綜合休閒公園原本就是生態資源豐富的場域，地方期盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府整合各界意見，打造共融友善空間。除了重新改造埤塘環境，種植挺水植物營造微型生態系統，同時利用豐沛地下水資源，在埤塘旁設置水道，注入沁涼水流增添遊憩樂趣。

啟用典禮前有家長一早就帶著孩子前來搶頭香，小朋友一進到園區立刻被高8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，結合3至6公尺高滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間，孩子穿梭其中，盡情探索挑戰自我，笑語聲不斷。

縣府表示，為歡慶公園正式啟用，即日起至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，並兌換小禮物。歡迎大小朋友一起來走春，感受新埤貓頭鷹共融公園歡樂魅力。

屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場。圖／縣府提供
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場。圖／縣府提供
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，縣長周春米（中）參加啟用儀式。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，縣長周春米（中）參加啟用儀式。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，縣長周春米（左）參加啟用儀式。記者潘奕言／攝影
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，縣長周春米（左）參加啟用儀式。記者潘奕言／攝影

貓頭鷹 屏東縣 周春米

延伸閱讀

新埤鄉貓頭鷹共融公園啟用 屏東讓孩子想像成真

春節將至…屏東愛心雞湯送暖 關懷全縣4318名獨居老人

不用再擔心晴天淹水！感謝老縣長蘇貞昌 屏東鹽埔、共和村抽水站完工

香菜控贏了！2026屏東餃子王冠軍香菜水餃 是父對女兒的愛

相關新聞

8公尺高貓頭鷹造型主塔好吸睛 屏東新埤鄉貓頭鷹公園啟用

屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場，讓孩子們驚喜尖叫。縣長周春米參加啟用儀式...

屏東市新春市集改在仁愛路舉辦 小年夜到初四共6天

往年多在屏東市慈鳳宮前舉辦的新春市集，因影響交通動線，今年縣府反對在此辦理，經多次協商後，最終決定改在屏東公園旁的仁愛路...

綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑上午共同舉行「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記...

演唱會狂燒市庫！高雄世運主場館擬收場租 今年內上路

高雄演唱會經濟發威，今年世運主場館檔期全滿，高市議會昨審查場地設施使用費，不滿市府持續編預算維護設施及補貼工作人員加班費...

新聞眼／「演唱會之都」 不應靠免費換風光

高雄開創演唱會經濟學，每逢國際巨星開唱，夜市商圈滿滿人潮，贏得「演唱會之都」美譽，也吸引其他城市爭相仿效。不過風光背後卻...

屏東內埔增設人行道 居民指設計不良造成道安風險

屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因外緣分隔島凸起設計及車道縮減，遭居民指設計不良，造成道安風險。屏東縣議員李世淦今天針...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。