8公尺高貓頭鷹造型主塔好吸睛 屏東新埤鄉貓頭鷹公園啟用
屏東縣新埤鄉貓頭鷹共融公園今天啟用，最吸睛的是高達8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場，讓孩子們驚喜尖叫。縣長周春米參加啟用儀式，她說，公園原為新埤鄉綜合休閒公園，經轉型升級後可望成為春節受歡迎的走春景點之一。
公園總面積7.7公頃，改善範圍5.5公頃，總經費1億2千餘萬元。特別的是，屏東縣是全國首個將「兒童表意權」納入制度的地方政府，公園於規畫初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將創意轉化為實際設施，讓孩童夢想成真，落實兒童參與自主精神。
周春米表示，新埤鄉綜合休閒公園原本就是生態資源豐富的場域，地方期盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府整合各界意見，打造共融友善空間。除了重新改造埤塘環境，種植挺水植物營造微型生態系統，同時利用豐沛地下水資源，在埤塘旁設置水道，注入沁涼水流增添遊憩樂趣。
啟用典禮前有家長一早就帶著孩子前來搶頭香，小朋友一進到園區立刻被高8公尺的貓頭鷹造型主塔遊戲場吸引，結合3至6公尺高滑梯、爬網與鑽籠，打造多元立體遊戲空間，孩子穿梭其中，盡情探索挑戰自我，笑語聲不斷。
縣府表示，為歡慶公園正式啟用，即日起至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，並兌換小禮物。歡迎大小朋友一起來走春，感受新埤貓頭鷹共融公園歡樂魅力。
