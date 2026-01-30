澎湖白沙振興禮金2鄉跟進 望安1.5萬、七美1萬

澎湖白沙鄉發放振興經濟禮金1萬元後，望安與七美2離島鄉也都跟進，其中望安每人1萬5000元、七美鄉為1萬元，2鄉也將趕製作業要點送審，最快能在春節前發放，否則就在年後發放。

政府在去年底普發現金每人新台幣1萬元後，澎湖偏鄉離島也紛紛響應，其中白沙鄉率先在去年底發放振興經濟禮金1萬元後，其餘偏鄉民意反映冬季經濟蕭條，商家收入銳減，內需大幅衰退，要求在鄉庫財力充裕下，朝加碼發放振興經濟禮金。

望安鄉公所今天提交鄉代會「澎湖縣望安鄉鄉民生活照顧補助金發放案」，原本發放1萬元，但鄉代會主動加碼5000元，通過發放金額1萬5000元，落日條款設在今年1月29日。

望安鄉長許賢德表示，由於鄉代會決議提高至發放1萬5000元，公所下週將與代表會研議，同時進行發放名冊調整，順利的話可望趕在年前發放；否則至年後發放，全鄉有5000多人，預估須近8000萬元。

澎湖七美鄉代表會今天也通過發放振興經濟禮金1萬元，但由於尚須作業與印製等，最快可望年後發放，全鄉3900多人，所需經費近4000萬元，65歲以上春節平安禮金，公所原本發放每人1000元，今年也調高與縣府一樣的5000元，則在2月4日一併發放。

至於西嶼鄉公所自今年起國中小發放助學金及65歲以上長者3節加碼2000元，湖西鄉代表會將在2月10日召開臨時會，屆時將提出建議鄉所視鄉庫財政，酌情發放振興經濟禮金。