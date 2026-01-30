新埤鄉貓頭鷹共融公園啟用 屏東讓孩子想像成真

快訊

中央社／ 屏東縣30日電

屏東新埤鄉綜合休閒公園華麗轉身，成為兼具生態保育、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園，今天正式啟用；縣府表示，園區內花海盛開，將是春節期間親子走春好選擇。

縣長周春米今天出席啟用典禮表示，為落實兒童表意權並深耕在地環境教育，斥資總經費新台幣1億2000餘萬元，將新埤鄉綜合休閒公園轉型升級為兼具生態、教育與遊憩功能的貓頭鷹共融公園；其中，縣府自籌1億500餘萬元，內政部國土署1000萬元、環境部環境管理署600萬元。

周春米表示，新埤鄉綜合休閒公園原本就是生態資源豐富場域，地方鄉親長期殷盼能兼顧生態保育與親子休憩功能，縣府因此整合各界意見，打造共融友善空間；園區不僅有共融遊戲場，還有生態埤塘、林蔭步道等，老少咸宜，相信是春節賞花走春好地點。

生態埤塘環境由藍色東港溪保育協會協力改造，協會理事長余楊新化說，此處位於林邊溪與力里溪交會地帶，地下水豐沛且周邊為農田，吸引鳥類與水生生物棲息，也是候鳥遷徙重要路徑；園區規劃種植台灣原生種植物，期盼造景同時兼顧復育，成為鳥類與水生昆蟲友善環境。

屏東縣政府工務處指出，公園總面積達7.7公頃，改善範圍5.5公頃，縣府是全國首個將「兒童表意權」納入制度的地方政府，於規劃初期即與在地餉潭國小合作辦理工作坊，傾聽孩子對遊戲場的想像與期待，並將創意轉化為實際設施，讓孩童親眼見證夢想成真，並向縣長解說設計理念，落實兒童參與及自主精神。

工務處表示，高達8.4公尺的貓頭鷹主題遊戲塔，結合攀岩牆、垂直鑽籠、編織爬網，與多元挑戰動線，讓孩子在探索與挑戰中，培養體能與自信心；針對較低齡孩童，園區另規劃動物列車主題遊戲區，在低矮草坡上串連起一條探索路徑，引導孩子在安全尺度中自由探索。

工務處提及，工程保留既有埤塘地貌，埤塘一側新增自然式親水水道；園區新設景觀廁所結合觀景平台設計，登上平台可遠眺季節花海。為歡慶公園正式啟用，縣府即起至2月1日推出親子塗鴉體驗活動，民眾可至服務處索取底稿與蠟筆，自由揮灑創意完成作品，即可兌換精美小禮物，數量有限，送完為止。

