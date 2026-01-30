快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

金門警光會館多元使用整建動土 新增托嬰長照功能

中央社／ 金門30日電

為增加金門警光會館使用率，以及回應少子化高齡化等需求，縣府推動警光會館多元運用整建工程今天動土，未來除保留部分住宿功能，也將供托嬰、長照、家庭教育等運用。

「金門縣警光會館多元運用整建工程」今天舉行動土典禮，根據工程單位資料，規劃警光會館1樓作為公辦民營托嬰中心、2樓作為日照中心與兒少中心據點，3樓則是深耕零歲教育基地；工期預計260個工作天。

縣長陳福海致詞表示，警光會館整建後能照顧長者與嬰幼兒，減輕年輕人負擔，金門也正推行0到6歲教育政策，包括提供孩子未出生前補助健康檢查、未來如何學習當家長課程等，「在少子化情形下，更要用心照顧孩子」。

根據金門縣社會處發布的新聞稿，陳福海說，為提升公共資產使用效益，回應少子化、高齡化及家庭支持等社會需求，縣府推動此次多元運用整建工程，將原有警光會館轉型為結合托育、兒少福利、長期照顧服務及家庭教育多功能公共服務場域，並兼顧警政勤務使用。

社會處表示，未來警光會館1樓設置金沙公辦民營托嬰中心，預計可收托40至80名幼兒；2樓日照中心規劃4單元多功能空間，最高服務60人，提供失能、失智者日間照顧、餐飲、健康促進等服務，兒少空間則提供0歲以上至未滿18歲兒少活動與福利服務。

社會處指出，3樓由金門縣家庭教育中心進駐，推動「扎根零歲教育基地」，自婚姻教育、孕產支持至親職教養，提供系統化課程與服務。

縣府表示，警光會館多元運用整建工程即將開工，配合整體整建及營運轉型規劃，警光會館即起至12月31日止，全面停止對外營業，後續復業時間將依工程進度另行公告。

金門 兒少 少子化

延伸閱讀

迴龍消防分隊春節前夕舉辦座談會 提升工廠、長照業者防火意識

清明節連假離島管制航線 2月2日上午9時開放訂位

市府盤點量能 桃園春節297間長照可供喘息、送餐服務

長照需求年增率25% 高市攜手41家醫院重建出院銜接照護

相關新聞

屏東市新春市集改在仁愛路舉辦 小年夜到初四共6天

往年多在屏東市慈鳳宮前舉辦的新春市集，因影響交通動線，今年縣府反對在此辦理，經多次協商後，最終決定改在屏東公園旁的仁愛路...

綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑上午共同舉行「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記...

演唱會狂燒市庫！高雄世運主場館擬收場租 今年內上路

高雄演唱會經濟發威，今年世運主場館檔期全滿，高市議會昨審查場地設施使用費，不滿市府持續編預算維護設施及補貼工作人員加班費...

新聞眼／「演唱會之都」 不應靠免費換風光

高雄開創演唱會經濟學，每逢國際巨星開唱，夜市商圈滿滿人潮，贏得「演唱會之都」美譽，也吸引其他城市爭相仿效。不過風光背後卻...

屏東內埔增設人行道 居民指設計不良造成道安風險

屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因外緣分隔島凸起設計及車道縮減，遭居民指設計不良，造成道安風險。屏東縣議員李世淦今天針...

兩馬小三通南北海運將調漲行李超額費 民眾揪1點喊難接受

營運兩馬小三通的國籍航商南北海運，宣布自2月15日起，入境南竿福澳港旅客，因配合行李輸送帶運作，行李超額費用從現行每公斤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。