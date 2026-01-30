金門警光會館多元使用整建動土 新增托嬰長照功能

為增加金門警光會館使用率，以及回應少子化高齡化等需求，縣府推動警光會館多元運用整建工程今天動土，未來除保留部分住宿功能，也將供托嬰、長照、家庭教育等運用。

「金門縣警光會館多元運用整建工程」今天舉行動土典禮，根據工程單位資料，規劃警光會館1樓作為公辦民營托嬰中心、2樓作為日照中心與兒少中心據點，3樓則是深耕零歲教育基地；工期預計260個工作天。

縣長陳福海致詞表示，警光會館整建後能照顧長者與嬰幼兒，減輕年輕人負擔，金門也正推行0到6歲教育政策，包括提供孩子未出生前補助健康檢查、未來如何學習當家長課程等，「在少子化情形下，更要用心照顧孩子」。

根據金門縣社會處發布的新聞稿，陳福海說，為提升公共資產使用效益，回應少子化、高齡化及家庭支持等社會需求，縣府推動此次多元運用整建工程，將原有警光會館轉型為結合托育、兒少福利、長期照顧服務及家庭教育多功能公共服務場域，並兼顧警政勤務使用。

社會處表示，未來警光會館1樓設置金沙公辦民營托嬰中心，預計可收托40至80名幼兒；2樓日照中心規劃4單元多功能空間，最高服務60人，提供失能、失智者日間照顧、餐飲、健康促進等服務，兒少空間則提供0歲以上至未滿18歲兒少活動與福利服務。

社會處指出，3樓由金門縣家庭教育中心進駐，推動「扎根零歲教育基地」，自婚姻教育、孕產支持至親職教養，提供系統化課程與服務。

縣府表示，警光會館多元運用整建工程即將開工，配合整體整建及營運轉型規劃，警光會館即起至12月31日止，全面停止對外營業，後續復業時間將依工程進度另行公告。