快訊

國道驚悚…小貨車故障停路肩 駕駛站車後遭大貨車衝撞慘死

紅貴賓手指空碗「暗示飼料要滿上」 飼主0回應牠氣到越比越大力：裝傻是吧

原竊盜8罪…男出庭嗆女法官更年期、飆罵三字經 再多背罪起訴

高市農業局辦東南亞業者踩線團 農村小旅行接軌國際

中央社／ 高雄30日電

高雄市農業局近日規劃6天5夜行程，邀請來自菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等近50名東南亞旅遊業者來台踩線，規劃6天5夜行程走訪多處，體驗農村社區與城市景點

農業局今天透過新聞稿表示，為拓展高雄農村旅遊國際能見度並強化海外市場連結，此次以「農村社區小旅行」為主軸，規劃6天5夜行程，串聯山城、原鄉、海港與城市等景點，讓業者實地體驗社區特色與人文風貌，深化對高雄農村旅遊內容與接待量能的理解。

小旅行行程包含新發社區高雄山茶體驗、日光小林社區大武壠文化導覽與歌舞、糖廠社區食農教育及手作活動、南勝社區採果體驗，以及圓富社區人文走讀，呈現農業生產、文化傳承與體驗設計等面向。

農業局表示，踩線團也走訪駁二藝術特區、愛河灣遊艇體驗及義大世界等城市觀光節點，農業局28日也在高雄萬豪酒店舉辦交流推介會，邀集觀光相關單位及業者面對面洽談，為後續遊程包裝與通路合作鋪路。

農業局說明，活動結合市府觀光局、觀光協會及在地飯店、交通與旅遊業者，透過跨局處與公私協力，協助海外業者掌握產品特色與市場可行性，作為引介國際旅客的重要基礎。

農業局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」長期整合農村社區資源，推動體驗設計與品牌行銷，此次踩線除推廣遊程，更盼讓農村社區進入國際旅遊供應鏈，吸引團客與自由行旅客深入農村，帶動在地經濟與永續發展。

行程 馬來西亞 景點

延伸閱讀

興建行政中心、社區活動中心和納骨塔 中市府耗資逾60億元

綠委爭取北高雄「岡橋」孵智慧巨蛋 串連展演經濟、半導體S廊帶

綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台

亞資專區帶財 台南爭取試辦

相關新聞

屏東市新春市集改在仁愛路舉辦 小年夜到初四共6天

往年多在屏東市慈鳳宮前舉辦的新春市集，因影響交通動線，今年縣府反對在此辦理，經多次協商後，最終決定改在屏東公園旁的仁愛路...

綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑上午共同舉行「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記...

演唱會狂燒市庫！高雄世運主場館擬收場租 今年內上路

高雄演唱會經濟發威，今年世運主場館檔期全滿，高市議會昨審查場地設施使用費，不滿市府持續編預算維護設施及補貼工作人員加班費...

新聞眼／「演唱會之都」 不應靠免費換風光

高雄開創演唱會經濟學，每逢國際巨星開唱，夜市商圈滿滿人潮，贏得「演唱會之都」美譽，也吸引其他城市爭相仿效。不過風光背後卻...

屏東內埔增設人行道 居民指設計不良造成道安風險

屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因外緣分隔島凸起設計及車道縮減，遭居民指設計不良，造成道安風險。屏東縣議員李世淦今天針...

兩馬小三通南北海運將調漲行李超額費 民眾揪1點喊難接受

營運兩馬小三通的國籍航商南北海運，宣布自2月15日起，入境南竿福澳港旅客，因配合行李輸送帶運作，行李超額費用從現行每公斤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。