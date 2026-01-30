高市農業局辦東南亞業者踩線團 農村小旅行接軌國際

高雄市農業局近日規劃6天5夜行程，邀請來自菲律賓、印尼、馬來西亞及越南等近50名東南亞旅遊業者來台踩線，規劃6天5夜行程走訪多處，體驗農村社區與城市景點。

農業局今天透過新聞稿表示，為拓展高雄農村旅遊國際能見度並強化海外市場連結，此次以「農村社區小旅行」為主軸，規劃6天5夜行程，串聯山城、原鄉、海港與城市等景點，讓業者實地體驗社區特色與人文風貌，深化對高雄農村旅遊內容與接待量能的理解。

小旅行行程包含新發社區高雄山茶體驗、日光小林社區大武壠文化導覽與歌舞、糖廠社區食農教育及手作活動、南勝社區採果體驗，以及圓富社區人文走讀，呈現農業生產、文化傳承與體驗設計等面向。

農業局表示，踩線團也走訪駁二藝術特區、愛河灣遊艇體驗及義大世界等城市觀光節點，農業局28日也在高雄萬豪酒店舉辦交流推介會，邀集觀光相關單位及業者面對面洽談，為後續遊程包裝與通路合作鋪路。

農業局說明，活動結合市府觀光局、觀光協會及在地飯店、交通與旅遊業者，透過跨局處與公私協力，協助海外業者掌握產品特色與市場可行性，作為引介國際旅客的重要基礎。

農業局長姚志旺表示，「高雄一日農夫體驗趣」長期整合農村社區資源，推動體驗設計與品牌行銷，此次踩線除推廣遊程，更盼讓農村社區進入國際旅遊供應鏈，吸引團客與自由行旅客深入農村，帶動在地經濟與永續發展。