屏東市新春市集改在仁愛路舉辦 小年夜到初四共6天

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東市長周佳琪（中）會勘多處地點後，決定今年改在屏東公園旁的仁愛路段舉行。圖／市公所提供
往年多在屏東市慈鳳宮前舉辦的新春市集，因影響交通動線，今年縣府反對在此辦理，經多次協商後，最終決定改在屏東公園旁的仁愛路段舉行，時間也從9天縮減為6天，從小年夜開始到大年初四，市公所表示會請廠商做好配套措施。

原定在屏東市永福路、中山路口舉辦的屏東市新春市集，因為交通問題遭縣府反對，市長周佳琪之後現勘多處場地，警察局交通隊也建議仁愛路段為可行方案，經多次協商後，市公所決定改到屏東公園旁的仁愛路段辦理。

時間也從原本的9天減少剩下6天，從2月15日小年夜開始直到2月20日初四結束，其中小年夜晚上舉辦新春晚會，市集則是從16日除夕到大年初四結束共5天。地點為屏東公園旁，公園路到勝利路之間的仁愛路段，屏東公園地下停車場的仁愛路出入口封閉，一律改從長春街出入。

市公所表示，因考量到對於交通的衝擊最低，屏東市新春市集今年改到仁愛路舉辦，並在不影響民眾在公園休憩情況下，縮短舉辦時間，希望在春節期間提供民眾年節採買及休閒的地方，歡迎大家一起到屏東市逛街過好年。

往年多在屏東市慈鳳宮前舉辦的新春市集，因影響交通動線今年改在屏東公園旁的仁愛路段舉行。圖／市公所提供
屏東 小年夜 春晚

相關新聞

綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑上午共同舉行「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記...

演唱會狂燒市庫！高雄世運主場館擬收場租 今年內上路

高雄演唱會經濟發威，今年世運主場館檔期全滿，高市議會昨審查場地設施使用費，不滿市府持續編預算維護設施及補貼工作人員加班費...

新聞眼／「演唱會之都」 不應靠免費換風光

高雄開創演唱會經濟學，每逢國際巨星開唱，夜市商圈滿滿人潮，贏得「演唱會之都」美譽，也吸引其他城市爭相仿效。不過風光背後卻...

屏東內埔增設人行道 居民指設計不良造成道安風險

屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因外緣分隔島凸起設計及車道縮減，遭居民指設計不良，造成道安風險。屏東縣議員李世淦今天針...

兩馬小三通南北海運將調漲行李超額費 民眾揪1點喊難接受

營運兩馬小三通的國籍航商南北海運，宣布自2月15日起，入境南竿福澳港旅客，因配合行李輸送帶運作，行李超額費用從現行每公斤...

