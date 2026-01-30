綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑上午共同舉行「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記者會，指出高雄近年透過大型演唱會成功帶動觀光、餐飲與住宿等周邊產業，逐步建立南台灣重要展演城市的定位；在運動發展方面，高雄同樣具備深厚球迷基礎與賽事能量，未來亟需更穩定、全天候的場館環境，支撐選手訓練、賽事舉辦與觀眾體驗。

面對極端氣候成為常態，結合室內化、多功能與智慧化設計的新型場館，有助於降低天候干擾，延續演唱會與運動賽事經濟，提升檔期穩定性與活動品質，為高雄打造可長期運作的展演與運動發展新平台。