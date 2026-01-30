綠委推「高雄岡橋智慧蛋」 打造南台灣展演與運動新平台
民進黨立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑上午共同舉行「高雄岡橋智慧蛋，科技廊帶新典範，GangCiao Smart Dome」記者會，指出高雄近年透過大型演唱會成功帶動觀光、餐飲與住宿等周邊產業，逐步建立南台灣重要展演城市的定位；在運動發展方面，高雄同樣具備深厚球迷基礎與賽事能量，未來亟需更穩定、全天候的場館環境，支撐選手訓練、賽事舉辦與觀眾體驗。
面對極端氣候成為常態，結合室內化、多功能與智慧化設計的新型場館，有助於降低天候干擾，延續演唱會與運動賽事經濟，提升檔期穩定性與活動品質，為高雄打造可長期運作的展演與運動發展新平台。
邱志偉表示，北高雄岡山、橋頭一帶正快速成形為結合居住、就業與消費的核心生活圈，透過捷運紅線、國道一號與快速道路系統，智慧巨蛋區位可於15至20分鐘內涵蓋北高雄15個主要行政區，核心人口約73萬人；進一步向北銜接台南，並透過捷運串聯市中心，形成總人口約150萬人的跨縣市生活圈，具備支撐中大型演唱會、運動賽事與室內展演活動的穩定市場基礎。
