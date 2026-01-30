新聞眼／「演唱會之都」 不應靠免費換風光

高雄開創演唱會經濟學，每逢國際巨星開唱，夜市商圈滿滿人潮，贏得「演唱會之都」美譽，也吸引其他城市爭相仿效。不過風光背後卻是高雄市府祭出免收場租、零門票抽成優惠措施，公部門出錢、出力，大咖藝人穩賺不賠，「促銷期」過後，是否應回歸合理收費值得市府討論。

去年底BLACKPINK、TWICE、AAA頒獎典禮等活動接棒登場，吸引眾多粉絲，高雄各大景點配合點燈，所獲得的城市行銷效益驚人。高市府統計，2023年舉辦117場演唱會，吸引139萬人次，產值逾45億元；2024年157場、171萬人次，產值逾57億元；2025年109場演唱會，近163萬人次，創造逾52億元觀光產值。

每場大型演唱會背後需要大批警力維持交通，交通局人員加班協助疏運，經發局人員擺攤兌換夜市商圈券，演唱會成功背後的隱形成本，最後仍是由基層吸收。

演唱會經濟連在野黨民代都肯定，但世運主場館維護成本昂貴，演唱會不收費，不符合使用者付費原則；市府屢次以「演唱會總體經濟效益比門票抽成還高」回應，直至去年遭審計部點名後態度才轉變。

審計部調查報告指出，世運主場館自2023年至2024年共辦18場演唱會，高市府僅收取975萬元場租與權利金，同一年度場館維護費用4344萬元，凸顯營運收支失衡。遭點名檢討後，市長陳其邁去年底總質詢時鬆口會研擬合理收費機制，若今年收費制度成功上路，場租可用於場館優化，並維持原有的服務好口碑讓天團埋單，可向全國證明「演唱會之都」並非僅靠免費。