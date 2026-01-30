聽新聞
演唱會狂燒市庫！高雄世運主場館擬收場租 今年內上路

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄報導
高雄世運主場館在舉辦世運後由高雄市府接管，每場最多可容納5萬歌迷。圖／高市運發局提供
高雄世運主場館在舉辦世運後由高雄市府接管，每場最多可容納5萬歌迷。圖／高市運發局提供

高雄演唱會經濟發威，今年世運主場館檔期全滿，高市議會昨審查場地設施使用費，不滿市府持續編預算維護設施及補貼工作人員加班費，未落實使用者付費原則。運發局表示，演唱會租金收費辦法已送市政會議討論，今年內會開始針對演唱會收場租。

市府統計，高雄近3年共辦383場演唱會、吸引逾473萬歌迷，總產值破154億元。上述演唱會之中，部分大型演唱會選擇在可容納5萬人的世運主場館舉辦，議員白喬茵調查發現，2024年11場、2025年9場，今年已匡列8周的演唱會期程。

高市運發局編列場地設施使用費4759萬元，演唱會免場租再度引發討論。議員陳麗娜指出，世運主場館周遭的住宿、零售業確實會因演唱會受惠，不過目前世運主場館由中央委託市府代管，中央不給維護經費，全交給市府負責，場地不收租金又要負擔維護費用，市府財政吃不消。

運發局長侯尊堯說明，國際大型場館都會面臨類似情況，除體育賽事外還要有其他運用，舉辦演唱會帶動地方經濟發展，所以中央繼續委託市府代管。

議員邱于軒說，演唱會能為城市行銷是好事，但高市府已經入不敷出，市府編預算維護管理，甚至連交通局還要為演唱會編列100萬元加班費，演唱會不斷燒市庫，應落實使用者付費原則。

議員李雅靜表示，高雄舉辦演唱會已有一段時日，大家都知道世運主場館可辦大型演唱會，未來使用場地的單位多少要付一些場地費才合理，不能全用全民的納稅錢維修場地。

侯尊堯回應，運發局已針對國家體育場（世運主場館）研擬完整收費辦法，特別是演唱會部分也會納入規範，目前等待市政會議通過後會送入議會；目前預定舉辦的大型演唱會多數集中在下半年，來得及納入規範，細節部分要等確定再公布。

高雄 演唱會 租金 體育

