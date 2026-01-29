快訊

屏東內埔增設人行道 居民指設計不良造成道安風險

中央社／ 屏東縣29日電
屏東縣內埔鄉近期增設多處人行道，但規劃設計卻引發爭議，如位於內埔國中轉角的南華、文化路口，居民測量人行道寬約6.6公尺，單向車道卻只有3.2公尺，反而影響行車安全。圖／中央社
屏東縣內埔鄉近期增設多處人行道，但規劃設計卻引發爭議，如位於內埔國中轉角的南華、文化路口，居民測量人行道寬約6.6公尺，單向車道卻只有3.2公尺，反而影響行車安全。圖／中央社

屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因外緣分隔島凸起設計及車道縮減，遭居民指設計不良，造成道安風險。屏東縣議員李世淦今天針對爭議路口，邀集相關單位研擬改善方案。

內埔鄉多處增設人行道，標線外圍設置凸起分隔島，引發在地汽機車用路人對道路安全疑慮。國民黨籍議員李世淦今天邀集屏東縣政府城鄉發展處、縣府交通旅遊處、內埔鄉公所及屏東縣政府警察局交通隊等相關單位會勘，多名居民現場表達擔憂。

爭議路口之一，位於內埔國中轉角的南華路與文化路口，鍾姓居民表示，自人行道拓寬後，實際測量約6.6公尺，而單向車道只有3.2公尺，2線道加起來共6.4公尺。他認為，附近車流量大，且時常有大型車經過，需要更寬車道。

數名居民指稱，此路口本就車禍頻傳，自從增設凸起分隔島，機車行至路口時突道路縮減，已目擊過2起機車不慎撞上分隔島事故，剛裝上的反光導標也已被撞掉；此外，還曾目睹大型軍用車欲轉彎時，為閃避凸起分隔島，來回3至4次才成功駛入車道。

另一爭議路口為六堆紀念公園外側中興路與文山路口，居民指稱，自從人行道拓寬後，路口車道縮減，2線道變成1線道，導致來車時常誤闖對向車道，不僅造成危險，也可能無心違規卻被檢舉。

李世淦接受媒體聯訪表示，雖然政府設立行人專道立意良善，但是路面縮減過多，也產生路口處大型車轉彎困難、汽機車爭道等交通壓力。南北交通不平等，屏東大眾運輸較不便，大多仰賴汽機車通勤，接送孩子上下課也是，推動行人專用道同時，也應考量在地環境需求。

屏東縣政府警察局交通隊會勘中指出，針對內埔國中轉角路口突然縮減，可規劃路口前每10公尺加劃槽化線，讓行駛在路肩範圍機車，提前行駛到內側車道；民眾反映車道過窄部分，若行駛慢轉彎軌跡尚可，不過會再確認遊覽車是否能通行。至於中興路與文山路口，車道確實略窄，將裝上交通號誌管制，控制兩側車道交會時間。

屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，部分設計卻引發用路人對道路安全疑慮。有民眾表示，內埔國中轉角路口本就車禍頻傳，自從增設凸起分隔島，已目擊過2起機車不慎撞上事故，剛裝的反光導標也已被撞掉。圖／中央社
屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，部分設計卻引發用路人對道路安全疑慮。有民眾表示，內埔國中轉角路口本就車禍頻傳，自從增設凸起分隔島，已目擊過2起機車不慎撞上事故，剛裝的反光導標也已被撞掉。圖／中央社
屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因部分設計恐釀道安風險惹議。爭議路口之一的六堆紀念公園外側中興路與文山路口，自人行道拓寬後、路口車道縮減，導致車輛時常誤闖對向車道。圖／中央社
屏東縣內埔鄉近期多處增設人行道，卻因部分設計恐釀道安風險惹議。爭議路口之一的六堆紀念公園外側中興路與文山路口，自人行道拓寬後、路口車道縮減，導致車輛時常誤闖對向車道。圖／中央社

屏東縣政府 車道 人行道

