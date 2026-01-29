王忠銘展開「感謝之行」 各界力挺馬祖藝術島邁向第四屆

第三屆馬祖國際藝術島「拍楸－你的海洋，我的陸」去年圓滿落幕，不僅成功吸引大量國內外旅客登島參觀，也在文化策展、觀光效益與地方認同等面向，創下歷屆之最。為延續藝術能量，連江縣政府於閉幕後推出「東北季風限定版」延伸展，展期至今年3月15日，除部分室內或特定作品於週末及國定假日開放外，多數戶外作品皆可自由參觀，讓藝術持續陪伴島嶼度過冬季。

為感謝企業與團體長期支持馬祖國際藝術島，連江縣長王忠銘今日展開「感謝之行」，親自拜會多個重要合作夥伴，表達對第三屆策展協助的誠摯謝意，並期盼未來持續深化合作，共同為第四屆藝術島注入更多文化動能，目前第四屆馬祖國際藝術島已啟動籌備作業，縣府也邀請各界在策展經費與計畫項目上持續支持。

感謝之行首站，王忠銘前往台灣世曦工程顧問公司，由董事長鄭運鵬親自接待，此次世曦工程協助的永久性作品「築巢」現佇立於南竿珠螺灣岸邊，成為海岸線上深具象徵意義的文化地景，作品由在地藝術家陳益輝創作，轉化軌條砦的反登陸軍事意象，詮釋離島在有限條件下的生存、適應與再生精神，王忠銘也邀請鄭運鵬走訪馬祖，了解港埠建設、馬祖大橋及北竿機場擴建進度，並以文化旅遊方式親臨欣賞作品。

第二站拜會台灣電力公司，與董事長曾文生、總經理王耀庭及副總經理鄭慶鴻會晤；王忠銘感謝台電自第一屆起，連續三屆不間斷支持藝術島策展，曾文生曾以「想做的沒有理由，不想做的才有理由」勉勵同仁投入，也成為藝術島的重要精神力量；本屆台電除結合公共藝術推出表演節目與北竿軍魂電廠展點外，並邀請即將成真火舞團於馬港天后宮演出「海神釀」開幕表演，融合信仰、藝術與島嶼場域，獲得高度評價。

第三站前往明緯公益基金會，與創辦人林國棟、董事長鄭志得及基金會團隊交流；王忠銘指出，明緯支持馬祖國際藝術島與地方觀光發展，此次由基金會贊助的作品「海量」於北竿后澳展出，以數十個傳統釀酒甕懸掛於鋼構之間，象徵馬祖人豪邁好客的性格，也喚起山海霧氣、飛機轟鳴等世代共同記憶。基金會預計今年5月10日，組團來馬舉辦「微風往事」公益展演，持續深化文化連結。

感謝之行最後一站，縣長一行拜訪中華文化總會，與秘書長李厚慶、副秘書長詹賀舜及策展團隊座談，並致贈感謝獎盃。李厚慶表示，文總與連江縣政府共同推動藝術島三屆以來，成功在保存文化資產的同時，導入創意與專業，未來將持續引入更多專業能量。