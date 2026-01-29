春節將至…屏東愛心雞湯送暖 關懷全縣4318名獨居老人

春節將至，屏東縣政府今天與屏東基督教醫院啟動雞湯送暖關懷獨居老人活動，縣長周春米與屏基副院長施丞貴將愛心雞湯送至88歲的獨居老婦黃蔡家中，預計將4318份雞湯及素食湯品，送至全縣列冊關懷的獨居長者。

屏東雞湯送暖活動已持續辦理24年，今年號召醫事團體、企業、在地宮廟、愛心民眾捐款，動員郵局郵務士、社會處社工等人員，於春節前將雞湯或素食湯品，送至全縣列冊關懷的獨居長輩家中，同時了解長輩狀況，提供長照、衛生、社福等單位更精準服務。

今天上午周春米鳴槍後，送暖車隊出發，周春米與施丞貴將第一份雞湯送至屏東市和平路的黃蔡家中。黃蔡非常開心，除與眾人分享日常保養身體的方法，也示範氣功給大家看。她說，平時會到社區關懷據點參加活動，居家服務員也會定期到府服務。