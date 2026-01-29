聽新聞
春節將至…屏東愛心雞湯送暖 關懷全縣4318名獨居老人
春節將至，屏東縣政府今天與屏東基督教醫院啟動雞湯送暖關懷獨居老人活動，縣長周春米與屏基副院長施丞貴將愛心雞湯送至88歲的獨居老婦黃蔡家中，預計將4318份雞湯及素食湯品，送至全縣列冊關懷的獨居長者。
屏東雞湯送暖活動已持續辦理24年，今年號召醫事團體、企業、在地宮廟、愛心民眾捐款，動員郵局郵務士、社會處社工等人員，於春節前將雞湯或素食湯品，送至全縣列冊關懷的獨居長輩家中，同時了解長輩狀況，提供長照、衛生、社福等單位更精準服務。
今天上午周春米鳴槍後，送暖車隊出發，周春米與施丞貴將第一份雞湯送至屏東市和平路的黃蔡家中。黃蔡非常開心，除與眾人分享日常保養身體的方法，也示範氣功給大家看。她說，平時會到社區關懷據點參加活動，居家服務員也會定期到府服務。
周春米表示，今年度配合行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」政策，申請中央補助經費逾9100萬元，將運用於五大策略，包括針對單獨戶長者全面普查、擴大辦理送餐及緊急救援系統安裝服務、促進在宅健康、建立民政與社政人員共訪機制、結合社區照顧關懷據點與文健站提供獨老關懷等。
