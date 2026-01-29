春節將近垃圾量暴增 金門縣府慰勞清潔隊「米禮盒」暖心送達

農曆春節將至，家家戶戶忙於除舊佈新，垃圾清運量隨之攀升。為感謝終年守護環境整潔的基層清潔隊員，金門縣政府於春節前夕啟動慰勞行程，由副秘書長李廣榮代表縣長陳福海，率同環保局長楊建立，前往各鄉鎮清潔隊部致意，向第一線人員表達關懷與謝意。

縣府指出，今年慰勞行動除準備慰勞金與運動飲料外，也特別轉贈環境部致贈的「精緻米禮盒」，象徵著對基層環保英雄「實實在在」的感謝與支持，讓清潔隊員在忙碌的清運工作中，感受到來自中央與地方政府雙重的溫暖與關懷。

回顧過去一年，金門在環境維護與資源回收工作上屢獲佳績，縣府強調，這份成果來自全體清潔隊員日復一日的堅守。縣長陳福海多次指出，「整潔」是金門觀光的重要招牌，也是遊客對這座島嶼的第一印象。然而，每逢春節返鄉潮與旅遊高峰，加上環境清潔週的大掃除需求，清潔隊工作量往往倍增，隊員不僅需清運大量垃圾，還得處理大型廢棄家具，深入髒亂點及人潮密集區域執行清理任務。

近期冷氣團接連來襲，氣溫明顯下降。李廣榮在慰問過程中，也特別提醒同仁執勤時務必做好保暖措施，並留意行車與作業安全，強調每一位隊員的健康與平安，都是縣府最關心的事。縣府並表示，未來將持續向中央爭取經費，逐步更新清潔機具設備，推動機械化作業，以減輕人力負擔、改善工作環境。