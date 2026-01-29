綠島「太武輪」前途未卜 外界憂重演蘭嶼「東方輪」閒置教訓

台東縣綠島鄉公所去年接手來自金門縣政府的退役船舶「太武輪」，原規畫經整修後投入富岡往返綠島間的貨運及民生補給，盼補足離島運輸缺口。然而，中央補助始終未見下文，導致整項計畫卡關，船隻至今仍停泊在高雄港，持續產生高額規費，也引發地方質疑是否淪為財政負擔。

鄉長謝賢裕表示，公所已循程序向國發會申請離島綜合基金補助，但因行政流程未能完成，預算遲遲無法到位。即便有民代指出經費並非法規問題，公所相關單位仍證實，多次函文反映至今未獲實質回應。

當初促成接收案時，縣府曾對太武輪的抗風浪能力與船體結構給予高度評價，認為透過翻修不僅能提升環保標準，甚至有機會打造成兼具觀光與運輸功能的客貨船。鄉公所也曾指出，相較重新打造新船，接收既有船舶可大幅節省時間與經費，是權宜又務實的作法。

不過，實際評估結果與原先想像出現明顯落差。鄉公所原先估計約2千萬元即可完成修復，後續卻發現若納入必要維修及至少2年的營運支出，整體經費恐突破8千萬元。

在補助遲滯下，太武輪的現況也持續惡化。公所透露，光是去年自金門拖運至高雄並進行檢測，就已支出超過5百萬元，今年第1季的停泊與保養費用又突破百萬元，船隻殘值極低。面對每月不斷增加的支出，公所坦言，若最終無法取得補助，為免失血，不排除採取止損方案，將船體轉作人工魚礁使用。

地方人士指出，太武輪的處境並非特例，過去蘭嶼鄉的「東方輪」便是離島交通建設因後續經營管理不足，最終走向閒置的案例。

據了解，縣府早在2001年為改善台東往返蘭嶼的航運，向中央爭取經費建造「東方輪」，隔年完工後交由蘭嶼鄉公所接管。不過，委外經營作業延宕近1年半，直到2005年首航後才正式投入營運，卻因船體吃水過深，加上富岡漁港航道淤積嚴重，業者擔心航行安全，僅營運1年便宣告停航。

東方輪隨後長期停置於港區，船體鏽蝕超過5年，監察院也曾就相關疏失提出糾正。考量後續修復與營運成本過高，縣府最終於2013年以廢鐵價格標售該船，草草結束其短暫的服役歷程。