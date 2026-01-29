快訊

經典賽／達成合作！緯來取得WBC轉播權、愛爾達重回NBA轉播行列

柯建銘有對手了 蔡其昌宣布登記參選民進黨團總召

不屬預謀殺人？性侵殺害馬國女大生梁嫌逆轉判無期 她險遭擄殺打臉法官

屏東高樹奇幻大津2月5日開幕 演員劉冠廷返鄉開箱

中央社／ 屏東縣29日電
屏東縣高樹鄉「奇幻大津」活動焦點瀑布投影展演，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的風貌。屏東縣政府文化處提供／中央社
屏東縣高樹鄉「奇幻大津」活動焦點瀑布投影展演，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日的風貌。屏東縣政府文化處提供／中央社

屏東縣高樹鄉光影瀑布「奇幻大津」將於2月5日正式揭幕，2度獲金馬獎最佳男配角的高樹子弟劉冠廷將返鄉，與屏東縣長周春米一同「開箱」夢幻夜光森林。

屏東縣政府文化處今天透過新聞稿表示，「奇幻大津」2月5日正式揭幕，今年縣府邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及2度獲金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與周春米一同「開箱」夢幻夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。

文化處指出，「奇幻大津」活動展期自今年2月3日至3月4日，每日下午5時至晚間9時開放。為回饋在地居民，2月3日至5日為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，1月31日上午9時至11時於高樹鄉立圖書館前開放索票。

文化處表示，大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

文化處指出，活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日藝術風貌。

文化處表示，開幕首週週末預約已接近額滿，活動期間每日限量1000人入場，其中線上預約800人、現場票200人，每半小時1梯次，共8梯次，票種為單人票新台幣100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元。購票入場可獲得3款專屬好禮，包含馬年限定獨角獸發光頭飾1個、奇幻大津紀念明信片1張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」1包，數量有限，送完為止。

屏東 周春米 光影

延伸閱讀

劉冠廷自爆成老家村裡吉祥物　大年初一當人形立牌與村民合影

揭開婚宴酸甜苦辣！劉冠廷1天辦2場「雙囍」像不可能任務

專訪／劉冠廷性愛戲自比奧運 老婆孫可芳曝二胎進度：下次可以找我

柯震東「功夫」飛簷走壁帥出新高度　嚴藝文黑化掌權助攻

相關新聞

高雄世運主場館辦演唱會不再免場租 高市府收費新制今年內上路

高雄演唱會經濟發威，高雄市長陳其邁去年底就透露，今年世運主場館檔期已經額滿，高市議會今天審查場地設施使用費，不滿市府持續...

南橫瓦筏哈橋通車 桃源3部落族人感動「終於有安全回家路」

台20線南橫公路屢斷屢修，高雄桃源區3部落常成孤島，對外聯絡的明霸克露橋遭暴漲溪水沖毀多年，工程單位歷時2年4個月，克服...

南橫公路20處路、橋塌損…高雄桃源5口墜谷點 最快4月完工

去年7月28日豪大雨侵襲高雄山區，造成台20線南橫公路20處路基、橋梁嚴重受損，其中81.1公里處路基坍塌導致桃源區李姓...

春節將近垃圾量暴增 金門縣府慰勞清潔隊「米禮盒」暖心送達

農曆春節將至，家家戶戶忙於除舊佈新，垃圾清運量隨之攀升。為感謝終年守護環境整潔的基層清潔隊員，金門縣政府於春節前夕啟動慰...

綠島「太武輪」前途未卜 外界憂重演蘭嶼「東方輪」閒置教訓

台東縣綠島鄉公所去年接手來自金門縣政府的退役船舶「太武輪」，原規畫經整修後投入富岡往返綠島間的貨運及民生補給，盼補足離島...

屏東高樹奇幻大津2月5日開幕 演員劉冠廷返鄉開箱

屏東縣高樹鄉光影瀑布「奇幻大津」將於2月5日正式揭幕，2度獲金馬獎最佳男配角的高樹子弟劉冠廷將返鄉，與屏東縣長周春米一同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。