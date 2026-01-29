屏東高樹奇幻大津2月5日開幕 演員劉冠廷返鄉開箱

屏東縣高樹鄉光影瀑布「奇幻大津」將於2月5日正式揭幕，2度獲金馬獎最佳男配角的高樹子弟劉冠廷將返鄉，與屏東縣長周春米一同「開箱」夢幻夜光森林。

屏東縣政府文化處今天透過新聞稿表示，「奇幻大津」2月5日正式揭幕，今年縣府邀請高樹出身、曾獲金鐘獎及2度獲金馬獎男配角肯定的演員劉冠廷回鄉，與周春米一同「開箱」夢幻夜光森林，感受光影藝術與自然地景交織的沉浸式夜間體驗。

文化處指出，「奇幻大津」活動展期自今年2月3日至3月4日，每日下午5時至晚間9時開放。為回饋在地居民，2月3日至5日為「高樹鄉民日」，提供鄉民免費索票入場體驗，1月31日上午9時至11時於高樹鄉立圖書館前開放索票。

文化處表示，大津瀑布歷經風災後重新整備，今年以更細膩的藝術能量亮相，循著步道動線與地形特色配置「北境之森」、「畫中仙境」、「枯木逢生」、「霞光萬稻」、「夜綻之花」、「花果天堂」、「蝶舞山林」、「文心蘭林」、「歡迎光林」、「奇幻大津」等10組主題燈座，融合生態意象與在地元素，沿著山林層層展開，引領民眾體驗夜遊瀑布的奇妙旅程。

文化處指出，活動焦點為「奇幻大津」瀑布投影展演，瀑布化身為動態畫布，以自然元素為主軸，透過多段循環影像呈現萬物共生與能量流動意象，讓瀑布在夜晚展現有別於白日藝術風貌。

文化處表示，開幕首週週末預約已接近額滿，活動期間每日限量1000人入場，其中線上預約800人、現場票200人，每半小時1梯次，共8梯次，票種為單人票新台幣100元、優待票（持身心障礙手冊者適用）50元。購票入場可獲得3款專屬好禮，包含馬年限定獨角獸發光頭飾1個、奇幻大津紀念明信片1張，以及高樹農會水芋酥片「奇幻大津限定版」1包，數量有限，送完為止。