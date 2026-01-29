快訊

澎湖老人之家主任布達　期成最安心全齡守護據點

中央社／ 澎湖縣29日電

衛福部澎湖老人之家主任王語莉今天布達履新，強調在地化照護與最有溫度的服務，期望成為澎湖最安心的全齡守護據點。澎湖縣陳光復則表示，希望增加床位，解決一床難求的問題。

衛福部澎湖老人之家新任主任王語莉的布達典禮，今天由衛福部社會及家庭署長周道君主持，包括澎湖縣長陳光復、議長陳毓仁、馬公市長黃健忠等人與地方各界首長都到場觀禮。

周道君表示，澎湖老人之家最早在光緒年間就設有「澎湖養老育嬰堂」，至今已有100餘年歷史，是國內具有歷史感的社會福利機構，對澎湖民眾意義重大。新任主任布達象徵一棒接一棒，期盼老人之家未來有更好的發展，不只是服務在地，更能拓展至全國性服務。

陳光復與陳毓仁表示，老人之家長久以來是澎湖長者的後盾，但澎湖老人人口比例逾21%，有需求照護的長者或是弱勢民眾，往往受限於床位不足及人力有限。縣府將與中央及地方單位全力爭取，期望衛福部社會及家庭署能給予協助解決。

王語莉表示，澎湖老人之家是澎湖地區唯一公立全齡照護的社會福利機構，肩負銀髮長輩守護、兒少安置與托嬰服務等責任，守護不同的生命階段。未來將透過在地化照顧與跨單位合作，提供最有溫度的服務，讓澎湖成為鄉親最安心的全齡守護據點。

澎湖縣 衛福部 陳光復

