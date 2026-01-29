歲末送暖不缺席！金酒董事長關懷9社福機構 捐贈21.5萬元
時值歲末年終、春節將近，金門酒廠實業公司持續以實際行動落實企業社會責任，關懷在地弱勢族群。今日由董事長吳昆璋率領團隊，前往金門縣大同之家等9處社會福利機構歲末慰問，致贈春節慰問金共計新台幣21萬5千元，以表達對弱勢族群的關懷照顧之意，也期盼所有長輩與機構住民能開心迎接新年的到來。
金酒公司指出，此次關懷慰問的社福機構包括：金門縣大同之家、華山社會福利慈善事業基金會、財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會金門分事務所、福田家園、松柏園、社團法人金門縣身心障礙者家長協會、社團法人金門縣康復之友協會、財團法人瑪利亞社會福利基金會，以及社團法人金門縣身心障礙福利協進會等9個單位，盼透過實質支持，減輕社福機構負擔，也讓關懷能即時送達有需要的角落。
董事長吳昆璋表示，金酒公司長期秉持「關懷弱勢、嘉惠鄉里」的核心理念，善盡企業社會責任，深耕地方、回饋社會，每年持續對地區弱勢團體致贈慰問金，希望在寒冬歲末為更多人注入溫暖與力量。也期盼藉由金酒的拋磚引玉，號召更多企業與社會各界共同投入公益行列，攜手關懷弱勢族群，讓金門社會更加溫馨祥和。
