屏東九如巴轆公園違停亂象不斷 縣府加強巡查最高罰1萬元

才剛啟用的屏東縣九如鄉巴轆公園受到鄉親喜愛，成為散步休閒、遛小孩的熱門首選。不過因為人車爆多，出現汽、機車駛入公園停放亂象，嚴重威脅孩童安全。縣府表示，除了公園停車場，周邊也有其他停車空間可利用，違規停車最高可罰1萬元。

巴轆公園周末期間人潮爆滿，屏東縣政府推出「停車攻略」引導民眾停車，但也發現許多人貪圖一時方便將汽機車停在公園內。縣府工務處表示，公園內嚴禁任何汽機車駛入或停放，將密集派員巡查，違規者將依「屏東縣公園管理自治條例」處500元至1萬元罰鍰。

工務處表示，假日期間若巴轆公園周邊停車位已滿，民眾可將車輛停放至「屏東縣九如鄉果菜批發市場」。另外鄰近的屏東市還有縣民公園及屏東公園遊戲場，同樣有許多遊樂設施，巴轆公園人潮眾多時也可彈性轉換陣地遊玩。