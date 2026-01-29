屏東九如巴轆公園違停亂象不斷 縣府加強巡查最高罰1萬元

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣九如鄉果菜批發市場也可停車。圖／縣府提供
屏東縣九如鄉果菜批發市場也可停車。圖／縣府提供

才剛啟用的屏東縣九如鄉巴轆公園受到鄉親喜愛，成為散步休閒、遛小孩的熱門首選。不過因為人車爆多，出現汽、機車駛入公園停放亂象，嚴重威脅孩童安全。縣府表示，除了公園停車場，周邊也有其他停車空間可利用，違規停車最高可罰1萬元。

巴轆公園周末期間人潮爆滿，屏東縣政府推出「停車攻略」引導民眾停車，但也發現許多人貪圖一時方便將汽機車停在公園內。縣府工務處表示，公園內嚴禁任何汽機車駛入或停放，將密集派員巡查，違規者將依「屏東縣公園管理自治條例」處500元至1萬元罰鍰。

工務處表示，假日期間若巴轆公園周邊停車位已滿，民眾可將車輛停放至「屏東縣九如鄉果菜批發市場」。另外鄰近的屏東市還有縣民公園及屏東公園遊戲場，同樣有許多遊樂設施，巴轆公園人潮眾多時也可彈性轉換陣地遊玩。

縣府也呼籲入園民眾，落實「垃圾不落地」，隨手將飲用後的瓶罐與食物殘渣帶走，勿隨意丟棄在草皮或遊具區域，把整潔的空間留給下一位使用者。

屏東縣九如鄉巴轆公園受到鄉親喜愛，成為散步休閒、遛小孩的熱門首選。圖／縣府提供
屏東縣九如鄉巴轆公園受到鄉親喜愛,成為散步休閒、遛小孩的熱門首選。圖／縣府提供
屏東縣九如鄉巴轆公園停車場。圖／縣府提供
屏東縣九如鄉巴轆公園停車場。圖／縣府提供

屏東縣政府 小孩 車位

