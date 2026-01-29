畫筆保存族群記憶 嘉義樹木園植物學藝術X客家遺產作物登場

農業部林業試驗所嘉義樹木園今天起推出「植物學藝術繪畫X客家遺產作物」特展，結合藝術、美學與民族植物學觀點，透過細膩畫筆重新喚醒逐漸淡出生活的客家傳統植物知識。展覽由台灣植物學藝術協會策劃，從眾多作品中精選82幅植物科學繪圖在園區展出，邀請民眾走進畫中世界，也走回台灣淺山與族群生活的記憶現場。

林試所嘉義研究中心說，展覽以「客家遺產作物」為主軸，聚焦客家聚落常見、卻在現代都市生活逐漸被遺忘的青草野花。透過藝術轉譯，呈現客家族群與自然環境長年共生共榮所累積的生活智慧，映照台灣多元族群文化與自然環境密不可分的關係。

展場特別介紹流傳已久的「客家四寶」，包括產婦坐月子常用的大風草（艾納香，Blumea balsamifera）、具護喜避邪意涵的抹草（魚針草，Anisomeles indic）、醃漬料理不可或缺的蛏絲（紫蘇，Perilla frutescens），以及民間止咳常用的佩蘭（Eupatorium fortune）。此外，也呈現屏東六堆地區常見、兼具觀賞與療癒功能的「客家五花」，如含笑花、樹蘭、夜合、桂花與新丁花（矮仙丹），展現客家文化「以花妝點生活、以植物安頓身心」的日常美學。

這些植物不僅屬於客家文化資產，也深深融入閩南、原住民等族群生活脈絡，是台灣民族植物學的重要縮影。然而，隨著生活型態改變，許多與植物相關的傳統知識正快速流失，期盼藉由藝術展覽，讓大眾重新認識植物在人類生老病死中的角色與價值。