高雄身障者「臀行」多年 國中生暖片瘋傳 引社福單位再關注

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
鳳山國中學生江詠恩牽單車護送李姓男子過馬路。圖／Threads／jasonfu.mb授權
高雄市鳳山國中生江詠恩不捨身障者李姓男子獨自「臀行」過路，牽共享單車守護李男成為佳談。當地里長說，李男多年前車禍才行動不便，如今仍獨居，他很感謝這位學生幫忙，但不想在媒體曝光，怕他媽媽會擔心。因國中生的暖舉，也引起市府將關懷李男生活。

高雄市鳳山區東門里長劉晉祥說，4年前選里長的時候，就多次看到這名身障者以這樣的方式過馬路，本來以為他身體下有墊東西，但上前關心時才發現「底下什麼都沒有、看得心痛」。

李男已經離異，母親住小港，他獨居鳳山住處，對自己以前的遭遇，不想多談。劉晉祥說，李男因多年前一場車禍導致行動不便，認為不想接受幫助，才以這種方式行動，後來社會局有送餐服務，他沒再天天出門，但有時覺得便當不合味口才獨自出門。

劉晉祥當選里長後，曾送滑輪板給李姓男子要輔助他的行動，可是，李男使用1個多月後，認為進出住處大樓不方便，便把滑輪板擱在大樓管理室沒再使用。

去年2月高雄市議員林智鴻發現李男以「臀行」走路，曾停車背他過馬路，後來與里長去探訪他的生活，並為他申請電動輪椅，可適用走斜坡。不過，劉晉祥說，李男可能覺得麻煩也少用或不用，仍然靠著自己的方法外出，在鳳山國中生護他過馬路後，市府各相關單位會再去探訪他的需求。

身障者 高雄市

