南橫公路20處路、橋塌損…高雄桃源5口墜谷點 最快4月完工
去年7月28日豪大雨侵襲高雄山區，造成台20線南橫公路20處路基、橋梁嚴重受損，其中81.1公里處路基坍塌導致桃源區李姓一家5口墜落深谷失聯，鄰近勝境橋P2橋墩也下陷，公路局甲仙工務段指桃源及那瑪夏兩地省道災害搶修工程已納入丹娜絲風災特別條例，墜谷處災修工程估最快4月底汛期前完工。
去年7月底連續大豪雨，高雄山區降雨量達2800毫米，超越莫拉克風災總雨量2500毫米，南橫公路5處邊坡坍滑、8處路基流失、2處路基淹沒及5處橋梁受損。
桃源區舊草水檢查哨附近路段路基出現大規模坍塌，7月30日李姓一家5口連夜開車返回山上住家，行經81.1公里處不知路基流失墜落深谷，釀成2死3失蹤悲劇。
事發後公路局爭取搶修道路，於81.1公里處修復經費約5千萬元，正進行邊坡基樁工程。另六龜銜接桃源區的寶來2號橋；桃源端橋梁引道因溪流沖刷出的40公尺缺口，修復經費約1.5億元。
公路局甲仙工務段長鄭敏華說，台20線南橫公路及台29線兩條省道的搶修工程均納入丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例，重建總經費近20億元，發生墜谷意外的坍塌路面及寶來2號橋引道缺口施作基樁中。
