南橫瓦筏哈橋通車 桃源3部落族人感動「終於有安全回家路」

台20線南橫公路屢斷屢修，高雄桃源區3部落常成孤島，對外聯絡的明霸克露橋遭暴漲溪水沖毀多年，工程單位歷時2年4個月，克服萬難重建改名「瓦筏哈橋」（Uavaha），昨天下午通車，族人感動歡呼，「終於有條安全的回家道路」。

公路局南分局表示，改建後的新橋更名「瓦筏哈」，意謂鹿角群聚之處，全長280公尺，採3跨連續梁橋設計，主跨130公尺跨越玉穗溪土石流區域，銜接去年底完成的便道抬升工程，道路提高逾20公尺，新橋完工後，不用再利用河床便道，縮短時間也提升安全性。

交通部長陳世凱昨天南下主持瓦筏哈橋啟用儀式，揭牌前，部落族人以布農族傳統儀式祈求出入平安，桃源國中合唱團獻唱部落之歌外，也以布農族八部合音呼喚祖靈守護新橋。族人說，瓦筏哈橋不只連接道路兩端，更象徵串聯部落的安全、便利與未來展望，願這座橋可以讓大家欣欣向榮、平安順利。

南橫公路勤和路段位處荖濃溪、布唐布納斯溪及玉穗溪3溪匯流處，交通一中斷，復興、拉芙蘭及梅山3部落就成孤島。2021年明霸克露橋意外遭盧碧颱風沖毀，公路局編列4億9918萬元展開重建，終於把橋蓋回來。

公路局長林福山指出，每次夏天汛期到來，大家關心的第一件事就是南橫路況，此路段的溪底便道1年有100多天受阻，所以橋梁是唯一出入的道路；通車只是完成階段性任務，南橫公路沿線至少還有26處災點趕工中，工程人員學會「順天」，會努力營造一條更安全的回家之路。