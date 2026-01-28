快訊

獨／南橫一家五口墜谷處搶修工程進行中 預計4月底前完工

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
台20線南橫公路81.1公里處坍塌路段正在進行搶修，預計4月汛期來臨完工。記者徐白櫻／攝影
台20線南橫公路81.1公里處坍塌路段正在進行搶修，預計4月汛期來臨完工。記者徐白櫻／攝影

去年0728西南氣流夾帶豪雨侵襲高雄山區，台20線南橫公路多達20處路基或橋梁嚴重受損，其中81.1公里處路基坍塌導致桃源區李姓居民一家五口墜谷失蹤。甲仙工務段說，桃源及那瑪夏兩地省道的災害搶修工程納入丹娜斯風災特別條例，墜谷處災修工程預計汛期前完工。

0728豪雨期間，高雄山區降雨量達2800毫米，超越莫拉克風災總雨量2500毫米，台20線南橫公路多達5處邊坡坍滑、8處路基流失、2處路基淹沒及5處橋梁受損。

去年7月30日晚間，桃源區舊草水檢查哨附近路段路基出現巨大坍塌，李姓一家五口連夜開車返回山上住家，行經81.1公里處不知路基流失，反應不及墜落深谷，釀成2死3失蹤悲劇。

去年墜谷意外中，李家僅一名14歲少年倖存，高市議員高忠德說，少年已經被生父接回照顧，轉學去高雄其他地方生活，生活漸上軌道，將持續轉介資源，資助少年至完成大學學業。

事故發生後，公路局爭取經費搶修道路，81.1公里處經費約5千萬元，正進行邊坡基樁工程。此外，寶來2號橋是六龜銜接桃源區的重要橋梁，桃源端橋梁引道也因溪流沖刷出現40公尺缺口，工程人員投注消波塊，修復經費約1.5億元。

公路局甲仙工務段長鄭敏華表示，台20線南橫公路及台29線兩條省道的搶修工程均納入「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，重建總經費近20億元，其中發生墜谷意外的坍塌路面及寶來2號橋引道缺口均在施作基樁工程，兩工程可在4月底汛期來臨前完工。

