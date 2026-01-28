比科技業還好！高雄「老江紅茶牛奶」年終獎金放榜 有店長狂領141萬

即將迎來農曆新年，公司行號也陸續公布年終獎金，高雄在地老字號的「老江紅茶牛奶」，日前就在官方社群公布「2026年終獎金榜單」，其中有兩位店長的年終績效獎金突破「百萬元」，讓許多網友直呼羨慕，甚至有人直接留言「想了解職缺！」。

「老江紅茶牛奶」在地經營超過70年，以火烤吐司搭配半熟蛋跟古早味紅茶牛奶著稱，是不少高雄人早餐跟宵夜首選，許多藝人跟韓星也都曾是座上賓。稍早，業者公布2026年終狀況，並表示由於整體業績創下新高，因此，今年績效第一名的店長獨得141萬元、第二名店長也有102萬元，領到20萬元以上的店長，也有六位之多。