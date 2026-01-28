金馬澎聯盟改選完成 黃獻平連任：全力衝「離島基本法」

金馬澎聯盟近日在台大校友會館開「第二屆第一次會員大會」，順利完成理監事改選，並凝聚新一屆幹部對離島政策的共同方向，會中，多位政界與學界重量級人士到場支持，展現跨黨派對離島發展議題的高度關注；聯盟強調，未來將持續串聯民間力量，與國會及行政部門對話，為離島爭取更完整、穩定的制度保障。

本屆理事長由黃獻平獲得連任，副理事長為許明仁、林金官，名譽理事長由唐一弘續任；聯盟並完成理監事、顧問及秘書長人事布局，組織運作正式啟動。

黃獻平表示，聯盟未來將把重心放在推動《離島基本法》，近期將密集拜會立法院各黨團與內政委員會，爭取法案儘速進入實質審查。他強調，離島居民長期面臨交通、醫療、教育與就業等結構性限制，亟需透過專法保障基本權益，補齊制度缺口。

副理事長林金官則明確提出成立「離島委員會」的政策訴求；他指出，原住民族委員會、客家委員會皆已有制度化運作與穩定資源，但金門、馬祖、澎湖卻長期缺乏相對應的中央專責機構。離島人口多數在台灣本島打拚，卻缺乏土地與社會支持，成立離島委員會是制度性照顧，也是長期公共利益的體現。

名譽理事長唐一弘直言，離島的核心訴求在於經濟與民生發展，而非政治對立；他認為，民間與經濟交流不應被切斷，唯有穩定互動，才能真正推動金門、馬祖、澎湖的整體經濟建設，保障居民實質權益。