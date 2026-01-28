屏東港口吊橋颱風受損2年多 縣府籌錢重建今動土

快訊

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
港口吊橋完成模擬圖。圖／縣府提供
港口吊橋完成模擬圖。圖／縣府提供

港口吊橋恆春半島重要的景點，但因2023年因小犬颱風侵襲受損。屏東縣府自籌1億7500萬元辦理改建工程，今天舉行動土典禮，預計明年9月完工，兼具生態、遊憩功能的新吊橋，將再次成為恆春半島南端重要觀光節點。

縣長周春米表示，港口吊橋是許多鄉親從小到大的共同記憶，也是遊客造訪恆春的重要景點之一。這次工程以安全為首，同步強化景觀與生態設計，讓旅客能安心走進豐富的自然環境，欣賞港口溪通往太平洋出海口的獨特景致。

她說，新的港口吊橋除了提供安全的通行空間，也將結合生態導覽與多元遊憩體驗，提升整體旅遊價值。未來將交由滿州鄉公所維護管理，同時回饋在地鄉親。

立法委員徐富癸表示，港口吊橋與佳樂水長年是滿州重要的觀光記憶，感謝縣府積極推動重建，後續將持續協助爭取中央計畫資源，並期望可以結合活動行銷，帶動更多人潮走進滿州，活絡地方觀光。

縣府交旅處表示，港口吊橋是恆春半島整體觀光戰略一環，與本府推動南星佳樂水的觀光再造、滿州生態保育、地方觀光動線升級有密切相連，更是發展半島地區觀光、提升整體旅遊競爭力的關鍵之一。

港口吊橋完成模擬圖。圖／縣府提供
港口吊橋完成模擬圖。圖／縣府提供
縣府辦理港口吊橋改建工程，今天舉行動土典禮，預計明年9月完工。記者潘奕言／攝影
縣府辦理港口吊橋改建工程，今天舉行動土典禮，預計明年9月完工。記者潘奕言／攝影

