影／歷時2年4個月！南橫瓦筏哈橋通車 居民歡呼終於有安全回家之路

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha）重建完工，今天下午舉辦通車儀式，族人在橋上開心合照。記者徐白櫻／攝影
南橫公路瓦筏哈橋（Uavaha）重建完工，今天下午舉辦通車儀式，族人在橋上開心合照。記者徐白櫻／攝影

台20線南橫公路屢斷屢修，高雄桃源三部落常成孤島，明霸克露橋路段遭暴漲溪水沖毀多年，歷時2年4個月，工程單位克服困難重建瓦筏哈橋（Uavaha），今天下午通車儀式，族人感動歡呼回家終於有條安全道路。交通部長陳世凱會同部落耆老一起為新橋揭牌，祈求新橋長長久久、平安順利。

南橫公路勤和路段位處荖濃溪、布唐布納斯溪及玉穗溪三溪匯流處，交通若中斷，復興、拉芙蘭及梅山部落會成孤島。位處交通易中斷處的明霸克露橋2021年遭盧碧颱風沖毀，公路局編列4億9918萬元展開改建。

揭牌儀式前，族人在橋頭以布農族傳統儀式祈求出入平安、桃源國中合唱團獻唱部落之歌，另以布農族八部合音呼喚祖靈守護新橋。族人說，瓦筏哈橋不只連接兩端道路，更串連部落的安全、便利與未來展望，願這座橋可以讓大家欣欣向榮、平安順利。

公路局長林福山指出，八八風災後，南橫幾乎是「明星災區」，每次夏天汛期到來，大家關心的第一件事都是南橫路況，此路段的溪底便道一年約有100多天受阻，所以橋梁是唯一出入道路；今天的通車只是完成階段性任務，南橫公路沿線至少還有26處災點趕工中，工程人員學會「順天」，會繼續努力營造一條更安全的回家之路。

交通部長陳世凱說，他前幾次上山勘災跟今天心情很不一樣，這幾次颱風災害，老天給我們很多考驗，感謝工程團隊克服天災，不管過程多艱難都能努力完成任務，另外他也要特別感謝居民忍受施工期間的交通不便，希望所有不便能在橋梁通車後化解掉。

公路局南分局說明，新橋更名「瓦筏哈」，意謂鹿角群聚之處，全長280公尺，採三跨連續梁橋，主跨130公尺跨越玉穗溪土石流區域，銜接去年底完成約1公里之便道抬升工程，道路提高逾20公尺，新橋完工後，不用再利用河床便道，縮短時間也提升安全性。

南橫公路瓦筏哈橋全長280公尺，採三跨連續梁橋，主跨130公尺，橋下就是玉穗溪土石流區域。記者徐白櫻／攝影
南橫公路瓦筏哈橋全長280公尺，採三跨連續梁橋，主跨130公尺，橋下就是玉穗溪土石流區域。記者徐白櫻／攝影
布農族人以傳統儀式為新橋祈福，盼望祖靈保佑新橋可以長長久久，回家有條安全道路。記者徐白櫻／攝影
布農族人以傳統儀式為新橋祈福，盼望祖靈保佑新橋可以長長久久，回家有條安全道路。記者徐白櫻／攝影
交通部長陳世凱（左三）、高雄市秘書長郭添貴（左二）會同部落耆老一起為新橋揭牌。記者徐白櫻／攝影
交通部長陳世凱（左三）、高雄市秘書長郭添貴（左二）會同部落耆老一起為新橋揭牌。記者徐白櫻／攝影
交通部長陳世凱（右五）參加新橋啟用儀式，會同部落耆老一起為新橋揭牌。記者徐白櫻／攝影
交通部長陳世凱（右五）參加新橋啟用儀式，會同部落耆老一起為新橋揭牌。記者徐白櫻／攝影
南橫公路瓦筏哈橋全長280公尺，採三跨連續梁橋，主跨130公尺，橋下就是玉穗溪土石流區域。記者徐白櫻／攝影
南橫公路瓦筏哈橋全長280公尺，採三跨連續梁橋，主跨130公尺，橋下就是玉穗溪土石流區域。記者徐白櫻／攝影

