夜半火警救命關鍵 金門志工進社區幫上百家弱勢裝住警器

為提升縣民居家防火安全、降低住宅火災造成的人命傷亡風險，金門縣消防局持續推動住宅用火災警報器（住警器）安裝政策，透過制度化宣導與實地行動並行，強化社區防火第一道防線。消防局長呂英華指出，住警器可在火災初期即時偵測煙霧或溫度異常並發出警示聲響，提醒住戶及早應變、迅速逃生，對減少傷亡與財產損失具有關鍵效果，是縣府重要防災施政項目之一。

消防局表示，近年推動住警器安裝過程中，積極整合民間資源，採取公私協力模式擴大服務量能。在地公益團體「金門縣精忠衛隊」與「金門陸軍第三士官學校校友會」主動投入社區服務，自114年10月起，已協助完成106戶身心障礙者家庭住警器安裝作業。

期間由消防局各消防分隊協助規劃安裝期程與技術指導，志工團隊則依村里就近支援，深入社區協助身心障礙者及行動不便家庭完成安裝，並同步說明正確使用方式與日常維護重點，有效補足基層消防人力，也展現民間團體參與公共安全的正向力量。

金門縣精忠衛隊理事長王國代指出，多數住宅火災發生於夜間或住戶警覺性較低時段，住警器雖是小型設備，卻能在關鍵時刻即時示警、挽救生命，對身心障礙者及高風險家庭尤其重要。志工團隊秉持服務社會、守護鄉里的精神，配合縣府防災政策走入社區，希望協助更多家庭建立正確防火觀念。

消防局也提醒，住警器除正確安裝外，後續功能檢測與日常保養同樣重要。建議裝設於臥室、走廊及樓梯間等主要動線位置，並避免靠近廚房、浴室或通風口，以降低誤報情形。民眾平時可每月至少按壓測試鍵一次，確認警報音量是否正常，並依產品建議每半年至一年更換電池、定期清潔設備；如設備已逾使用年限或因火災、進水受損，應儘速汰換。