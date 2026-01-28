一年一度高雄農改場迎賓日1月31日登場 賞花海、了解智慧農業

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
每年眾所期待高雄區農業改良場開放的迎賓日，就在1月31日周六上午10時登場，今年迎賓日的主題為「智慧務農・循環永續」，邀請大家一起來體驗智慧農業與永續農業的成果。

高雄區農改場迎賓日活動多元，包括農業研發成果與技術移轉廠商產品展示、優質農特產品與地方特色料理展售、熱帶花卉花藝設計展示、手作DIY體驗、戶外景觀花卉區、蓮霧與棗優質得獎果品展示，並安排智慧農機現場展演、草地音樂表演，適合親子同遊。歡迎民眾在暖暖冬陽走出戶外，提前走春、共享農業嘉年華熱鬧氣氛。

高雄區農改場表示，農改場長期以科技研發為核心，近年在農業創新與技術推廣方面成果豐碩，透過產官學合作，將多項研發技術成功移轉予廠商、農民團體及業界實際應用，深獲肯定。尤其在智慧農業與永續發展領域，相關技術逐步落實農業現場，展現成效。今年迎賓日攜手試驗改良單位與研究夥伴參與，讓民眾近距離接觸最新農業科技與應用成果，成為活動亮點。

為推廣近年農業技術與相關計畫成果，迎賓日有開幕演出，當天也將表揚2025全國十大績優農業產銷班，還有多項DIY創意體驗活動，包括稻草手作納福小劍山、多肉植物療癒組盆、回收木料蕨板植栽、洋蔥皮天然拔染、創意熊熊布偶Boom米香體驗，與親子同樂擊水球。現場也設置室內熱帶花卉花藝設計展與戶外景觀花卉區，營造慢遊療育休憩空間，提供民眾賞花、拍照打卡的好去處。

高雄區農改場表示，高屏地區是蓮霧與棗產區，近年氣候變遷帶來挑戰，推動友善環境作物健康管理，創辦「全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑」競賽，鼓勵農友投入永續經營。該競賽今年邁入第16屆，迎賓日當天頒發獎項予優勝農民與輔導單位，並同步展示得獎果品，提供民眾鑑賞及揪團訂購。

高雄場場長羅正宗表示，這次迎賓日邀集神農獎得主、績優產銷班、家政班、農會、合作社場、青年農民及原住民社區部落等，共計62攤展售在地特色農特產品與地方料理，促進消費者與生產者交流。

農改場 永續 蓮霧

