屏東潮州春節市集一般區中籤率不到2成 傳有人轉手6倍賣出

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
潮州春節市集一般區抽籤，中籤率不到2成。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集一般區抽籤，中籤率不到2成。圖／潮州鎮公所提供

屏東縣潮州春節市集已成為農曆年間南台灣最熱鬧的市集之一，每年都吸引超過30萬人次造訪。今年繼特區標租金創新高價，昨天舉行一般區抽籤，中籤率不到2成，也有攤商一抽到攤位後，出場立即賣出，據傳轉手價甚至開到高出原本的6倍。

潮州春節假日市集從除夕至初五凌晨，號稱「120小時不斷電」，每年吸引滿滿人潮，全國各地攤商也搶至此設攤。今年特區日前開標，包括投標人數、總件數、總押標金、得標總金額等都打破紀錄。昨日進行一般區抽籤，報名攤商一大早就擠爆現場。

潮州鎮公所統計，今年一般區登記人數潮州籍保障席641人、非潮州席1494人，合計2135人，比去年多出3成左右，將爭奪121席為潮州籍攤商保障席，242席非潮州席。潮州席中籤率約18.8%、非潮州席中籤率約16.2%，較往年低了不少。

登記費用5000元，若中籤就直接成為租金，沒有中籤便當場退費。昨日抽籤後，有不少未中籤或未登記的攤商，在現場直接與中籤攤商交易，加價購買攤位；也有人想換更好的位置，或是想要加大攤位。有人將原本的5000元開價轉手費至1萬9000元，甚至據傳有黃金位置開到3萬的價格。

潮州鎮公所主秘王建元表示，依據信賴原則，在抽籤前登記單上就已明確註記不能轉讓，但因公所沒有權力也沒有人力去追查取締，很難杜絕。不過若私下交易引發金錢等糾紛，公所會有相對應的後續作為。

潮州春節市集一般區抽籤，中籤率不到2成。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集一般區抽籤，中籤率不到2成。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集。圖／潮州鎮公所提供
潮州春節市集。圖／潮州鎮公所提供

