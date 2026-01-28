迎接高鐵12組全新列車 高雄左營第二車輛檢修廠斥51億擴建今上梁

高鐵公司斥資275億元購買12組新世代列車N700ST，今年8月將陸續運抵來台，因應維修量能擴大，高鐵花費51億元動工擴建左營基地第二車輛檢修廠，2024年1月動工，今日舉辦上梁典禮，預計明年底完工，交通部長陳世凱、高鐵公司董事長史哲、高雄市長陳其邁均出席典禮，明年新列車上線後，尖峰時刻運量會從20%增至50%，提升便利性。

台灣高鐵公司董事長史哲表示，此維修廠是高鐵新世代列車N700ST的新家，高鐵公司共5200名員工，一半在運務、一半在維修、一半在日間、一半在夜間，而一半人力多數在左營第二檢修廠和燕巢總機廠，維修人員在每天0點5分收班後，到早上5點50分第一班出發，維修時間只有不到5小時，但造就高鐵高準點率、高妥善率。

史哲表示，高雄在19年前開通時日均運量只有4到6萬人次，如今運量已達日均22.5萬，平均一年成長1萬1千人，周末幾乎超過30萬，未來12 組加新世代列車加入後，高鐵尖峰時刻運量會從20%增加到50%，達到南北對開一個小時12班列車是可以做到的，台北、高雄會有4班直達車，真正落實北高均衡發展。

陳其邁表示，過去高鐵被大家說是廢鐵，頂住龐大政治壓力，如今日均量達22 萬，見證台灣軌道工業成長；高雄目前有很多大型工程，需要有好的軌道建設串連產業、人才，高鐵也將在今年8月將N700ST型陸續運抵台灣，維修量能勢必提升，而第二檢修廠新基地也是高鐵第一個採用、通過綠色標章的綠建築，相信未來高鐵服務的質與量都會顯著提升。

交通部長陳世凱表示，高鐵已經運作近20年，將跨入新時代，今年8月12組N700ST列車將運抵台灣，而此檢修廠就是為了迎接新車做準備，新車預計明年8月正式上線；高鐵以高雄作為基地，所有列車都是回到高雄，「高雄基地運轉了全台灣的均衡，這是很重要的起點，高鐵的起點不是在南港站，而是左營站。」