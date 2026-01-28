聽新聞
斷了又修！南橫公路「瓦筏哈橋」 今天下午祈福通車
莫拉克風災後南橫公路柔腸寸斷，高雄、台東兩地復通後，至今仍採管制通行，每周三天封路施工。顧及山區部落易成孤島，桃源勤和路段屢斷屢修，明霸克露橋在2021年被暴漲溪水沖毀，公路局斥資6億元重建瓦筏哈橋（Uavaha），今天下午舉辦祈福儀式，4時起開放通行。
南橫公路勤和路段位處荖濃溪、布唐布納斯溪及玉穗溪三溪匯流處，台東、高雄兩端交通若中斷，復興、拉芙蘭及梅山部落會成孤島，溪底便道及聯外鋼便橋不可或缺。
回顧修路歷程，勤和路段曾施作削山便道，後遭崩塌土石覆蓋，2017年完成勤和至復興5公里中期道路計畫，並施作明霸克露橋（Minbaklu，意為重新開始）及班順努安（Pansunuan，意為交接及傳承）2座鋼橋。通車僅4年，明霸克露橋又因盧碧及凱米颱風挾帶豪雨沖毀流失。
公路局指出，災後重新規畫跨越玉穗溪的橋梁，因玉穗溪過去是水鹿棲息地，新橋以布農族語「瓦筏哈（Uavaha）」命名，意為鹿角群聚的地方。瓦筏哈橋全長280公尺，設計長達130公尺的大跨距，避開玉穗溪土石流區域；另銜接去年底完成約1公里的便道抬升工程，道路提高逾20公尺，避開荖濃溪及布唐布納斯溪不穩定河床。
施工期間工作人員面臨自然環境極大考驗，來自布唐布納斯溪及玉穗溪的土石流更大幅提高施工風險。公路局說，施工團隊秉持順天應人、永不放棄精神，搶通溪床維生便道，修復受損玉穗溪口鋼便橋，秉持「便道可斷，機具可毀，人命不可有損」的精神施工，2024年獲金安獎佳作肯定。
