NEKO MARKET第二場喜迎新春 遊賞屏東燈節逛市集

屏東縣政府在萬倉街鐵路橋下廊道推出「NEKO MARKET」品牌市集，去年底首場推出好評如潮，第二場將在1月30日至2月1日登場，適逢屏東燈節期間，增添賞燈樂趣，歡迎大家賞璀璨燈飾逛市集。

NEKO MARKET以在地職人及品牌、寵物、親子為主題，在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道舉辦，鏈結在地人對「貓洞」的記憶。由於萬倉街鄰近屏東燈節「萬年溪燈區」，此次萬年溪燈區也擴大延伸到萬倉街，設置「綿途」燈飾，由公正國中、縣立大同高中、國立屏東高中三所學校美術班學生，以屏東夜市與周邊景象為題材繪製燈籠，懸掛在以五分車為造型燈籠牆，彷彿小火車穿梭燈光與街景間。

NEKO MARKET第二場市集延續首場主題，集結上百攤美食餐飲、文創手作、花藝植栽、服飾飾品、親子用品、寵物用具、遊戲體驗等，及屏東各地優質農特產品的「Pingtung Good」專區，農業處設置寵物專區，提供免費施打晶片、動物認養，從大朋友小朋友到寵物都能在NEKO MARKET找到樂趣，達到友善寵物理念。

縣府傳播暨國際事務處指出，NEKO MARKET每場會添加小創意，豐富市集趣味性，第二場市集迎接農曆新年，主視覺就橘色調整為紅色，手寫春聯現場揮毫、喜、福、樂、發、財與美創意小春聯、萬事有財及財想你發二款開運福袋等展售，符合年節。

此次特別設計「福貓覓兜位」闖關集章，民眾到服務台領取闖關集點卡，先到NEKO MARKET吉祥物「阿財」看板搖鈴並拍照打卡即可蓋1點，然後在市集裡尋找「阿財」和他的好朋友「阿柴」、「阿哉」，每個看板都有吉祥字與同款字的印章，完成集章就可到服務台兌換「馬上發財」紅包袋，數量有限，送完為止。