超人力霸王2月7日起現身愛河灣

聯合報／ 記者徐白櫻萬于甄／連線報導
高雄冬日遊樂園預計2月7日至3月1日登場，規畫「超人力霸王」當活動主角。圖／高市觀光局提供
高雄冬日遊樂園預計2月7日至3月1日登場，規畫「超人力霸王」當活動主角。圖／高市觀光局提供

年節將近，高雄燈會冬日遊樂園今年於愛河灣及高雄港16至18號碼頭，2月7日起舉辦23天，以日本英雄角色「超人力霸王」為主題；鑑於前兩年人潮爆滿，市府表示，活動期間下午2時至晚上10時針對愛河灣東、西岸等地交通管制

高市觀光局表示，今年是超人力霸王60周年，由「初代超人力霸王」、「超人力霸王迪卡」擔綱主角，兩個大型水上IP氣膜，將在高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角現身，而16至18號碼頭再度化身為碼頭樂園，規畫機械、氣墊遊樂設施及美味餐飲市集，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日還有燈光秀展演。

觀光局提醒，配合活動，愛河周遭交通管制，範圍包含愛河灣西岸、東岸等區內道路，居民和公車除外，視需要機動擴大管制，呼籲民眾多加利用公共運輸前往。

新化年貨大街2月10日登場

另，邁入第15年的台南新化年貨大街2月10日至15日在新化老街及大目降廣場周邊登場，近年不少遊客反映少了些「年味」，市長黃偉哲昨宣傳活動說，今年規畫150個美食、年貨業者攤位外，也擴充場域安排文創市集共襄盛舉，期間將定時定點降下「新春初雪」，搭配整體年節光環境布置，相信能讓遊客耳目一新。

南市經發局表示，年貨大街延長營業時間至晚間9點，更邀請金曲歌王施文彬及40多組知名演出團隊，屆時會在新化中山、中正路口管制，且協調周邊公、私立場域共計400多席停車空間。

相關新聞

高雄愛河違法垂釣亂象 挨批執法不彰

高雄愛河全流域已禁止釣魚12年，違者最高罰3千元，仍常見釣客違規垂釣，高雄流行音樂中心假日出現成群釣客，鄰近河畔住戶抱怨...

高市推「還河於民」 議員籲引進水上巴士

高雄市推動「還河於民、開放水域」政策，2023年公告愛河灣為非動力水域遊憩活動區，提供市民多元親水空間，民眾依規定登記即...

廣角鏡／屏東燈節「星花開」

今年屏東燈節4大燈區已登場，展至3月8日，其中勝利星村燈區以「星花開」為主題，共15組主題燈座，「記憶之花」為巨型花朵造...

屏東縣長周春米支持紙風車椅子會 親筆簽名書秒殺

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，紙風車劇團發起「椅子會」小額捐款支持行政費用，屏東縣長周春米響應，親簽百本紙風...

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

2026高雄燈會（冬日遊樂園）邀請日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，高市觀光局表示，今...

