「還河於民」 議員籲引進水上巴士

高雄市推動「還河於民、開放水域」政策，2023年公告愛河灣為非動力水域遊憩活動區，提供市民多元親水空間，民眾依規定登記即可下水暢玩獨木舟、sup等，去年超過600萬人次造訪愛河景區，議員建議參考英國倫敦泰晤士河和日本東京隅田川做法，引進「水上巴士」，擴大觀光產值。

響應中央「向海致敬」政策，民眾只需穿戴救生衣、自備浮具，掃描QR Code完成登記後，即可從愛河的4處浮動碼頭下水暢玩。現場提供器材租借，岸上設有多個救生圈，加強岸際保全巡檢頻率，並於派駐救生員，確保民眾水域活動安全。

市議員蔡金晏表示，英國倫敦泰晤士河引進「Uber Boat」、日本東京隅田川規畫「水上巴士」，民間公司營運後，前者每年超過400萬人搭乘、觀光產值達16億元，後者有17萬人搭乘，觀光產值達5千萬元，愛河去年超過600萬人出遊，只要十分之一搭乘水上巴士，產值就能遠超過日本隅田川，應協調引進。

觀光局表示，愛河開放舊鐵橋至愛河之心水域進行獨木舟、立式划槳等無動力水上活動，228公園、立德棒球場、願景橋及愛河之心共4個浮動碼頭可下水，觀光產值可望逐年提升，未來也將持續評估外國做法，引入其他動力或非動力水域遊憩活動，包括遊艇超跑、鴨子船等。