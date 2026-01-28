愛河違法垂釣亂象 挨批執法不彰

高雄愛河全流域已禁止釣魚12年，違者最高罰3千元，仍常見釣客違規垂釣，高雄流行音樂中心假日出現成群釣客，鄰近河畔住戶抱怨釣客就地便溺、亂丟垃圾，裁罰率過低，應嚴格執法遏止亂象。觀光局坦言以勸導為主，擬在易違規區域設植栽，降低進入水岸空間的可及性。

觀光局說明，愛河流域每日派駐巡邏保全2人，採二班制巡查，若發現民眾垂釣會立即勸導制止，近5年無違法垂釣裁罰案件。

高雄市合法海釣點15處，「高雄市愛河水域管理自治條例」2014年上路，明定愛河全部水域不得從事垂釣，岸邊設立牌提醒全面禁釣。不過經觀察，高雄流行音樂中心岸邊平日，仍有零星釣客越過禁止跨越的吊鏈，坐在河畔垂釣整日，周末時有多名釣客在兩側岸邊垂釣。

九如橋周邊住戶抱怨，不時目睹釣客「組隊」釣虱目魚，早已經習以為常，雖有保全不定期巡邏勸導，未實際開罰，效果不彰。此外，釣客機車違停，甚至就地便溺、亂丟垃圾，導致岸邊常有異味或環境髒亂。

釣客說，若在愛河畔垂釣，不時會遭檢舉，釣友也很苦惱，港邊合法釣魚點較少，希望開放危險性低的港灣合法釣魚。

議員簡煥宗表示，市府不斷打造愛河景觀，應該讓民眾更有機會親近愛河，尤其愛河兩側步道高於河面，除了漫步享受風光，希望能研擬開放部分河段開放垂釣；少數人亂丟魚餌、垃圾、搶釣位等行為，建議市府加強規範、取締。

觀光局回應，釣線易纏住船隻馬達，影響貢多拉、愛之船等船隻航行，也攸關釣魚民眾安全，且獨木舟、sup等非動力活動易受魚線、魚鉤影響，愛河兩岸陸域空間狹窄，拋竿行為恐對沿岸民眾造成安全疑慮，經評估尚不適合開放垂釣。