屏東縣長周春米支持紙風車椅子會 親筆簽名書秒殺

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，紙風車劇團發起「椅子會」小額捐款支持行政費用，屏東縣長周春米響應，親簽百本紙風車創意顧問吳靜吉著作「青年的四個大夢」回饋給捐款人，一上線就秒殺。

紙風車文教基金會執行長張敏宜今天透過新聞稿表示，周春米多年以個人身分，每月定期定額捐款給368工程，「每次向縣長致謝，縣長總說金額不大，只是小小心意支持。」張敏宜說，長期小額捐款正是紙風車20年來推動「368兒童藝術工程」穩定持續的重要力量。

屏東縣是全台唯一設有紙風車分團的縣市，3年前開始，屏東縣政府委由紙風車培訓在地表演戲劇人才，讓屏東的戲劇人才，陪伴在地的老人與小孩。除了讓孩子進劇場觀賞演出，屏東團員也深入各鄉鎮進行「落地掃」巡演，將「反詐騙宣導」、「長照」等縣政資訊透過戲劇帶到居民身邊。

周春米表示，看到紙風車文教基金會推出「椅子會」勸募活動，第一時間就主動聯繫響應支持。聽到一推出就秒殺，她感謝鄉親們對孩子們的愛，也希望大家透過這本「青年的四個大夢」，對未來能夠更有想法與目標；同時誠懇邀請大家繼續加入紙風車「椅子會」，一起守護台灣的孩子們。

紙風車「椅子會」成立的想法，起源於2026年紙風車在台中的第1場演出，白沙屯媽祖來到紙風車舞台前停轎，找了4張椅子坐下看戲。紙風車團隊深受這起事件鼓舞，決定以媽祖娘娘坐過的椅子為號召，集眾人之力，讓生長在這片土地上的孩童們，都能親身體會表演藝術的美好。