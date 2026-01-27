金門霧散航班恢復 加開班機疏運滯留旅客返台

金門昨晚突起濃霧致班機取消，影響數百名旅客行程，包括部分參加金門馬拉松跑者。今天霧散後航班恢復，航空公司增開晚間往台北、高雄各1班加班機，可載運上百旅客返台。

金門昨天晚間起濃霧，據金門航空站提供資訊，航班取消5架次，影響約460名旅客行程；今天一早旅客陸續湧至金門航空站候補機位。

金門縣觀光處長許績鑫告訴中央社，因受昨天晚間起霧影響，金門往台灣部分班機取消，而金門馬拉松活動剛結束，為疏運活動後候補人潮，觀光處協調民航局與航空公司後，決定增開立榮航空金門往台北晚間9時5分加班機。

此外，金門航空站下午也統計現場往高雄候補旅客人數，約有71人表達搭乘意願；金門航空站隨後公布加班機資訊，華信航空增開晚間9時45分往高雄加班機。

李姓旅客受訪表示，縣府為推廣觀光舉辦路跑活動，發生天候因素導致班機取消，現場才會有這麼多人滯留，縣府應更積極與航空公司協調加班，「以後辦活動才會有人參加。」