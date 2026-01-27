快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

金門霧散航班恢復 加開班機疏運滯留旅客返台

中央社／ 金門27日電

金門昨晚突起濃霧致班機取消，影響數百名旅客行程，包括部分參加金門馬拉松跑者。今天霧散後航班恢復，航空公司增開晚間往台北、高雄各1班加班機，可載運上百旅客返台。

金門昨天晚間起濃霧，據金門航空站提供資訊，航班取消5架次，影響約460名旅客行程；今天一早旅客陸續湧至金門航空站候補機位。

金門縣觀光處長許績鑫告訴中央社，因受昨天晚間起霧影響，金門往台灣部分班機取消，而金門馬拉松活動剛結束，為疏運活動後候補人潮，觀光處協調民航局與航空公司後，決定增開立榮航空金門往台北晚間9時5分加班機。

此外，金門航空站下午也統計現場往高雄候補旅客人數，約有71人表達搭乘意願；金門航空站隨後公布加班機資訊，華信航空增開晚間9時45分往高雄加班機。

李姓旅客受訪表示，縣府為推廣觀光舉辦路跑活動，發生天候因素導致班機取消，現場才會有這麼多人滯留，縣府應更積極與航空公司協調加班，「以後辦活動才會有人參加。」

金門 加班

延伸閱讀

武陵櫻花季2月13日起疏運管制 賞櫻專車預售已賣5成

連假國內線退票新制上路 3月9日起分級收費、最高30%

高鐵228連假加開80班「周四開搶」 團體票上限增至30張

金門昨濃霧致航班取消 氣象站：後續起霧機率低

相關新聞

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

2026高雄燈會（冬日遊樂園）邀請日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，高市觀光局表示，今...

小琉球推友善責任旅遊 撿菸蒂換好禮

屏東縣離島小琉球近期推出「撿菸蒂換小禮物」環保行動，邀請遊客在旅途中順手撿拾最容易被忽略的海岸垃圾「菸蒂」，透過集章任務...

抽水站完工 屏東新園除水患

南部沿海低窪易漲潮淹水，屏東新園鄉鹽埔漁港特定區共和村、鹽埔村，每逢農曆大潮，即使天晴也會海水倒灌，縣府在老縣長蘇貞昌擔...

社宅育兒租金補貼 高雄加碼

高雄市長陳其邁昨宣布針對社會住宅族群推出「育兒租金補貼2.0」，凡租戶家中育有0至2歲幼兒，補貼金額再加1.5倍，設籍高...

高雄提高婚育宅 車位不足惹議

高雄市政府自籌自建大寮社會住宅預計今年7月完工招租共384戶，是首批新婚及育兒家庭「婚育宅」，市長陳其邁昨視察並宣布婚育...

恆春出火地質公園2/1開幕式免費門票索取秒殺 同步線上直播

屏東恆春半島最新地標恆春出火地質公園，擁有水火共生奇景將在2月1日盛大啟用，由蒂摩爾古薪舞集及戴曉君Sauljaljui...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。