快訊

12分鐘狀況曝光！頂大替代役男遭運將丟包慘死 家屬質疑恐被拖下車

寧夏夜市改版惹民怨？一票網友崩潰喊難逛 內行人揭背後原因

不滿員工跳槽！農場負責人「空拍機投毒」弄死對手羊駝 宜蘭檢方求重刑

「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

中央社／ 高雄27日電

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」，今年主題IP是「超人力霸王」，市府表示，「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」將首次以大型水上氣膜現身愛河灣水域，與民眾相見歡。

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭

市府觀光局今天新聞稿表示，2026年適逢「超人力霸王」60週年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量。

2個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與民眾相見。此外，今年高雄港16至18號碼頭也將再化身為歡樂碼頭樂園，有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，及美味的餐飲市集等。

觀光局長高閔琳表示，今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，讓民眾可近距離見證英雄魅力。此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日也有燈光秀展演，為活動增添熱鬧氛圍。

市長陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每天下午2時至10時實施交通管制，包含愛河灣西岸的公園路以南、七賢路以東，及東岸的五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西等區內道路，但居民、公車除外，並視需要機動擴大管制。

人力 愛河 碼頭

延伸閱讀

高雄用AI供餐學童 台中主動提供Wi-Fi

佈局南台灣綠色移動版圖 台端電動二輪「鼓山青海店」1/25 正式插旗高雄

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

詐團高雄取款疑黑吃黑 2年輕人搶不贏5旬大叔跑18小時被逮

相關新聞

屏東縣長周春米支持紙風車椅子會 親筆簽名書秒殺

「紙風車368兒童藝術工程」邁入20週年，紙風車劇團發起「椅子會」小額捐款支持行政費用，屏東縣長周春米響應，親簽百本紙風...

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

2026高雄燈會（冬日遊樂園）邀請日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，高市觀光局表示，今...

小琉球推友善責任旅遊 撿菸蒂換好禮

屏東縣離島小琉球近期推出「撿菸蒂換小禮物」環保行動，邀請遊客在旅途中順手撿拾最容易被忽略的海岸垃圾「菸蒂」，透過集章任務...

抽水站完工 屏東新園除水患

南部沿海低窪易漲潮淹水，屏東新園鄉鹽埔漁港特定區共和村、鹽埔村，每逢農曆大潮，即使天晴也會海水倒灌，縣府在老縣長蘇貞昌擔...

社宅育兒租金補貼 高雄加碼

高雄市長陳其邁昨宣布針對社會住宅族群推出「育兒租金補貼2.0」，凡租戶家中育有0至2歲幼兒，補貼金額再加1.5倍，設籍高...

高雄提高婚育宅 車位不足惹議

高雄市政府自籌自建大寮社會住宅預計今年7月完工招租共384戶，是首批新婚及育兒家庭「婚育宅」，市長陳其邁昨視察並宣布婚育...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。