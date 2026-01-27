「超人力霸王」大型水上氣膜 2/7首現高雄愛河灣

高雄燈會「2026高雄冬日遊樂園」，今年主題IP是「超人力霸王」，市府表示，「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」將首次以大型水上氣膜現身愛河灣水域，與民眾相見歡。

高雄燈會「2026 Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將於2月7日至3月1日登場，今年以「超人降臨港都」為策展主軸，邀請日本知名IP角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭。

市府觀光局今天新聞稿表示，2026年適逢「超人力霸王」60週年，將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」首次以大型水上氣膜於戶外進行展示，以守護城市為核心精神，向市民大眾傳遞正向能量。

2個IP氣膜將於高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角與民眾相見。此外，今年高雄港16至18號碼頭也將再化身為歡樂碼頭樂園，有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施，及美味的餐飲市集等。

觀光局長高閔琳表示，今年的碼頭樂園更推出「超人力霸王見面會」，讓民眾可近距離見證英雄魅力。此外，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日也有燈光秀展演，為活動增添熱鬧氛圍。

市長陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」持續以國際級IP結合港灣景觀，形塑高雄冬季觀光亮點，已成為高雄最重要的城市品牌活動之一。

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每天下午2時至10時實施交通管制，包含愛河灣西岸的公園路以南、七賢路以東，及東岸的五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西等區內道路，但居民、公車除外，並視需要機動擴大管制。