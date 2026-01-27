快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

澎湖冬遊消費券倒數 遊客把握最後機會

中央社／ 澎湖縣27日電

澎湖縣政府為促進澎湖冬季觀光推出的「2025冬遊澎湖消費券」活動進入倒數階段，使用期限至115年2月6日止，縣府旅遊處呼籲民眾把握最後機會，到澎湖旅遊。

澎湖縣政府為推廣冬季旅遊、刺激離島觀光消費，自民國114年11月起推出「2025冬遊澎湖消費券」活動。非澎湖縣籍旅客憑登機證或船票紙本正本、合法旅宿入住證明及限定身分證明文件，即可兌領500元消費券，可於澎湖縣內合法店家消費，並可參加刮刮樂。活動將持續至115年1月31日，兌換期限至2月6日。

旅遊處表示，「2025冬遊澎湖消費券」活動共投入新台幣4000萬元經費，準備7萬5000份消費券並結合刮刮樂與抽大獎活動，同時可免費搭乘全縣公車、澎湖好行北環、湖西、澎南3路線，並免費參觀縣內10大文化場館，歡迎把握到澎湖一遊，享受冬遊澎湖。

縣府提醒，「2025冬遊澎湖消費券」活動雖至1月31日截止，但兌換期限至2月6日止；至於收取消費券商家的請款作業，最晚在2月28日前完成申請。

澎湖縣 消費券 刮刮樂

延伸閱讀

七龍珠Z加持澎湖花火節 提前公布各場次邀粉絲卡位

澎湖關懷弱勢迎新年 陳光復允諾整合資源守護弱勢

澎湖丁香魚驗出鎘重金屬超標 2件嬰兒副食品標示違規

澎湖冬日花海遊樂園開幕 親子共賞繽紛花世界

相關新聞

超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

2026高雄燈會（冬日遊樂園）邀請日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，高市觀光局表示，今...

小琉球推友善責任旅遊 撿菸蒂換好禮

屏東縣離島小琉球近期推出「撿菸蒂換小禮物」環保行動，邀請遊客在旅途中順手撿拾最容易被忽略的海岸垃圾「菸蒂」，透過集章任務...

抽水站完工 屏東新園除水患

南部沿海低窪易漲潮淹水，屏東新園鄉鹽埔漁港特定區共和村、鹽埔村，每逢農曆大潮，即使天晴也會海水倒灌，縣府在老縣長蘇貞昌擔...

社宅育兒租金補貼 高雄加碼

高雄市長陳其邁昨宣布針對社會住宅族群推出「育兒租金補貼2.0」，凡租戶家中育有0至2歲幼兒，補貼金額再加1.5倍，設籍高...

高雄提高婚育宅 車位不足惹議

高雄市政府自籌自建大寮社會住宅預計今年7月完工招租共384戶，是首批新婚及育兒家庭「婚育宅」，市長陳其邁昨視察並宣布婚育...

恆春出火地質公園2/1開幕式免費門票索取秒殺 同步線上直播

屏東恆春半島最新地標恆春出火地質公園，擁有水火共生奇景將在2月1日盛大啟用，由蒂摩爾古薪舞集及戴曉君Sauljaljui...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。