超人力霸王2月7日至3月1日現身高雄 愛河周邊道路將交管

2026高雄燈會（冬日遊樂園）邀請日本跨世代英雄角色「超人力霸王」現身愛河灣及高雄港16至18號碼頭，高市觀光局表示，今年活動2月7日起至3月1日舉辦，每日下午2時至晚上10時針對愛河灣東西岸等地實施交通管制，希望市民多利用公共運具前往會場。

今年是「超人力霸王」60周年，高雄冬日遊樂園將由「初代超人力霸王」及「超人力霸王迪卡」擔綱主角，以守護城市為核心精神，傳遞正向能量，兩個大型水上IP氣膜將在高雄流行音樂中心音浪塔前及珊瑚礁群好望角現身。

觀光局長高閔琳表示，今年高雄冬日遊樂園有超人力霸王帥氣守護，16至18號碼頭再度化身為碼頭樂園，規畫機械、氣墊遊樂設施及美味餐飲市集，另推出超人力霸王見面會，高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心每日有燈光秀展演。