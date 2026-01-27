澎湖關懷弱勢迎新年 陳光復允諾整合資源守護弱勢

農曆春節將近，澎湖縣長陳光復今天上午到6所社福機構關懷住民，並致贈春節禮金。陳光復表示，縣府會持續整合資源，強化社會福利體系，守護需要照顧的人。

陳光復今天由澎湖縣政府社會處長周柏雅陪同，前往四季常照、感恩養護、老人之家、樂朋家園、惠民護理及惠民啟智等6家社福機構，向住民、院生及第一線照護教保員、社工、護理師等工作人員表達關懷。

慰訪過程中，陳光復逐一與住民、院生親切互動，噓寒問暖，關懷他們的生活起居，並與工作人員交流。住民看到縣長到訪展露笑容，表達感謝，氣氛溫馨。

陳光復表示，春節是閤家團聚的重要節日，對於居住在機構內的住民與院生而言，彼此朝夕相處、互相扶持，早已如同一家人，希望透過年節前的關懷與祝福，讓大家感受到社會的溫暖與支持。