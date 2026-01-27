綠島鄉自115年起禁止未定檢機車入境 違者開罰

快訊

中央社／ 台東縣27日電

台東縣政府限制高污染車輛登綠島，今年1月1日起實施移動污染源管制措施，主要限制出廠滿5年以上、且未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車進入綠島鄉。

如有違反者，按車種可處新台幣500元以上、6萬元以下罰鍰，並可按次處罰限期改善。

為維護綠島全鄉空氣品質並守護居民及遊客健康，台東縣政府於民國113年公告劃設「綠島鄉空氣品質維護區」，透過各項會議、海報、標示或告示牌等多元方式積極宣導，向社會大眾說明或提醒空氣品質維護區相關規定，並提醒車主進入空氣品質維護區時，應符合移動污染源管制措施規範始得進入。

台東縣政府表示，設立空氣品質維護區的目的是為了保護重要的環境資源、守護民眾健康，透過源頭管制移動污染源，降低廢氣排放，有助維持台東長期以來的優良空氣品質，也為綠島觀光注入更多「低碳、永續」價值，同時呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第3項「健康與福祉」，讓環境保護與地方發展相互成就。

台東縣環保局說明，透過特定區域出入車輛的管理機制，不僅可提升機車定期檢驗率，更能有效減少移動污染源排放，為在地居民與遊客留下更安心的呼吸環境。也呼籲民眾配合政策、按時完成車輛保養與檢驗工作，守護台東空氣品質，齊心為台東留住清新好空氣。

