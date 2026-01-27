南橫「瓦筏哈橋」斥資近5億元新建 28日起通車

快訊

中央社／ 高雄27日電

南橫「明霸克露橋」部分橋梁段民國110年遭沖毀，以近新台幣5億元新建「瓦筏哈橋」銜接尚未沖毀橋梁段的交通部公路局表示，新橋今天完工，預計明天開放通車。

公路局南區養護工程分局甲仙工務段告訴中央社記者，明霸克露橋肩負勤和到復興路段交通，但110年颱風盧碧引發玉穗溪土石流，沖毀部分橋梁段，新建瓦筏哈橋銜接尚未沖毀的橋梁段。

甲仙工務段說，瓦筏哈橋位於台20線勤和到復興路段，荖濃溪、布唐布那斯溪及玉穗溪交會處，橋址處3溪交互影響，於莫拉克風災後河床沖淤劇烈，水文、地質條件不穩，採「3跨連續梁橋」，加大跨距及提升橋面等垂直高度，提升耐洪能力。

甲仙工務段表示，設計階段採「懸臂工法」，施工期間避開10個颱風並於汛期避開土石流影響，如期如質完成。

甲仙工務段說，新建橋梁全長280公尺，寬8.5公尺，工程經費約4億9918萬元，112年9月28日開工，經施工團隊努力，預計明天開放通車，這路段為桃源區復興以上3里唯一對外通行道路。

甲仙工務段表示，這路段通車性質僅屬階段性，還無法完全因應區域複雜水文地質條件，除爭取經費辦理這路段復建及維護，將持續辦理水文地質評估，以探尋永久路廊可行性，以「一條安全的路回家」理念為努力目標。

甲仙工務段表示，玉穗溪曾是水鹿棲息地，新橋以布農族語命名「瓦筏哈」（Uavaha）橋，意為「有鹿角群聚的地方」，具文化及生態涵意，是經勤和里部落會議決議送到桃源區公所，依行政程序提報公路局核定。

甲仙工務段說，區域路段仍不穩定易致災，前期災害造成損傷尚待復建，未來將接續啟動瓦筏哈橋引道及橋梁基礎加固保護，及便道抬升路段邊坡保護及路基加固工程，進一步提升抗災韌性。

橋梁 瓦筏哈橋 努力

