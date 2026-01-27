小琉球推友善責任旅遊 撿菸蒂換好禮

屏東縣離島小琉球近期推出「撿菸蒂換小禮物」環保行動，邀請遊客在旅途中順手撿拾最容易被忽略的海岸垃圾「菸蒂」，透過集章任務換取小禮物，讓環保行動融入旅遊行程，實踐責任旅遊。

撿菸蒂換小禮物由大鵬灣國家風景區管理處主辦，延續過往與海湧工作室共同發起「海灘貨幣淨灘行動」精神，鼓勵民眾參與淨灘基礎，再發展出更貼近遊客旅遊節奏新創意，海湧工作室規畫將「撿菸蒂」設計成隨時可完成小任務。

鵬管處指出，菸蒂是海岸清潔中最容易被漏掉垃圾之一，常藏身在水溝邊、花圃裡，一遇下雨或強風，便隨著水流進入海洋。更嚴重的是，菸蒂濾嘴由塑膠纖維製成，不會自然分解，會長時間汙染環境，對海洋生態造成傷害。

海湧工作室表示，活動規畫以「影響彼此」為核心理念，透過行動產生改變。也許是大朋友帶小朋友一起撿菸蒂，從小建立「菸蒂不會分解」的環保觀念；也可能在撿拾過程中，讓正在吸菸的民眾意識到隨手丟棄後果，進而少一個人亂丟菸蒂。

活動將持續一年，遊客可至琉球遊客中心、月島星球比薩店、Wacow小琉球旅遊資訊網三個地點索取撿菸蒂工具，撿滿一瓶菸蒂後，即可兌換一張結合海龜保育知識教育明信片。明信片背後設有五個集章點，遊客只要前往小琉球五處環保行動據點完成蓋章，即可兌換小禮物「黑皮拭淨布」。

五個環保行動據點也串聯小琉球既有的減廢措施，包括由社團法人台灣咾咕嶼協會維護的二手雨衣重複使用計畫「雨衣琉著用」、環保杯租借系統「琉行杯」，與提供二手袋循環使用「袋袋琉傳」，讓遊客在食、衣、行等面向，都能輕鬆實踐環保選擇。

鵬管處表示，落實責任旅遊是推動永續發展重要目標之一，減少一次性用品使用與負責任旅遊行動設計，讓小琉球朝永續發展。

鵬管處也指出，小琉球已有多處提供免費租借環保餐具與用品，在琉球遊客中心就能輕鬆參與撿菸蒂活動，遊客可依自己的旅遊節奏安排完成任務，沒有負擔、沒有壓力。