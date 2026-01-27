金門昨濃霧致航班取消 氣象站：後續起霧機率低
金門昨晚濃霧致機場航班取消5架次，今天清晨霧散航班已恢復；金門氣象站主任林依締說，現非霧季，昨晚是1年中零星出現的輻射霧，再來將吹較乾的東北風，起霧機率會下降。
金門昨晚起濃霧，因能見度不佳影響金門機場航班起降，據金門航空站提供資料，昨天晚間共取消5架次，影響約460名旅客。
今天一早金門航空站就有數十名旅客現場等待候補，候補往台北登記到300餘號，候補序號1、2號的周姓與李姓民眾接受中央社採訪表示，是因為跑金門馬拉松才來，原預計昨晚回台灣但航班被取消，「知道馬祖常常起霧，但金門就不知道」、「滿意外、滿幸運遇到第一次起霧。」
吳姓在地民眾表示，可能昨天晚上有降溫、下雨又沒有風才會起霧，否則現在應該還不是霧季，「現在氣候異常天氣都很難說。」
林依締告訴中央社，金門常見霧季是3到5月的平流霧，昨天晚間起霧是「輻射霧」，主要是因高壓南下，低壓接近帶來水氣，在風速不快、夜間氣溫低情況下水氣凝結成霧，而今天清晨溫度逐漸上升後，霧就逐漸消散。
林依締說，輻射霧在金門零星分散在各月份，實際發生機率偏低，最近這波高壓出海後會帶來較乾的東北風，今天後起霧機率會再下降。
