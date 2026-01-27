抽水站完工 屏東新園除水患

南部沿海低窪易漲潮淹水，屏東新園鄉鹽埔漁港特定區共和村、鹽埔村，每逢農曆大潮，即使天晴也會海水倒灌，縣府在老縣長蘇貞昌擔任行政院長時，中央全額支應4.7億元新建兩座抽水站，昨完工，鄉親期待改善水患，製作紅布條感謝蘇。

共和、鹽埔兩村位處東港溪出海口周邊，地勢低窪且受潮汐頂托影響，排水條件先天不佳，居民生活不便。

縣長周春米說，「新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站工程」源自2022年蘇貞昌當行政院長時到屏東視察，縣府提出防洪升級計畫，B幹線工程經費約1.3億元、C幹線約3.3億元，兩項工程合計每秒抽水量達10公噸，相較過去提升10倍，能守護約246公頃土地，去年颱風期間視察B幹線工程，發揮效能，降低積淹水。

昨完工典禮相當熱鬧，蘇貞昌、內政部長劉世芳、周春米等人出席，蘇貞昌致詞說，鹽埔漁港一帶淹水問題從他1981年首次參選省議員時就已存在，見證工程啟用感到非常開心。

另，台南北門區沿海低窪，強降雨或海水倒灌時也常發生積淹水情形，市府爭取獲經濟部水利署核定為「前瞻水安全計畫」案件，全額補助7千萬元，辦理北門區頭港排水治理工程共1263公尺，改善涵蓋北門里、永隆里、井仔腳鹽田風景區等區域，約350公頃土地將免受積淹水威脅。

市長黃偉哲昨天主持竣工典禮說，部分原料使用整治白河水庫清淤土方，整體工程碳排量相較傳統工法降低近9成，也考量緊鄰北門重要濕地，工程採取生態工法，未來透過補植海桐、苦檻藍、馬鞍藤等原生濱海植物，持續復育濕地植生。